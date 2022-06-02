加拿大軍機執行聯合國任務：中國戰機反覆挑釁碰瓷+豎中指

加拿大/中國/聯合國

一架中國人民解放軍殲-16戰鬥機在一個未披露的地點飛行。台灣國防部發布這張未註明日期的文件照片。

加拿大政府高級官員越來越擔心中國戰鬥機飛行員在亞太地區上空的挑釁行為危險升級。這些中國戰機反覆對在國際水域執行聯合國任務的加拿大偵察機做驚險動作挑釁。

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加拿大《環球新聞》6月1日引述加拿大軍隊和聯邦政府的多個消息來源說，這些中國噴氣式飛機經常在距離加拿大飛機只有20至100英尺的地方飛行，如此靠近，以至於加拿大飛行員可以與中國飛行員進行眼神交流，有時看到他們“豎起中指”。因為討論敏感信息，這些消息人士不願透露自己的姓名。

渥太華麥克唐納-勞里埃研究所(Macdonald-Laurier Institute)的高級研究員查爾斯-伯頓(Charles Burton)說：“在如此高的速度下，這個距離是可怕的，在墜機時可能會導致災難”。

加拿大CP-140 "極光"飛機目前正在參加"霓虹行動"，這是聯合國為監督對朝鮮的制裁和防止這個流氓國家發展大規模毀滅性武器所做努力的一部分。該飛機由多個機組人員輪換頻繁飛行。

消息人士告訴加拿大《環球新聞》，自聖誕節以來，中國戰機已有大約60次在空中進行這種類型的攔截，其中有20多次被認為是危險的。

加拿大國防部向《環球新聞》證實了這些事件的細節，一位發言人說，這些事件"令人關切，而且越來越頻繁"。

該發言人說，"在某些情況下，（加拿大）機組人員感到有足夠的風險，他們不得不迅速修改自己的飛行路線，以增加距離，避免與攔截的飛機發生潛在的碰撞"。

據消息人士稱，加拿大政府已就這些事件向中國政府發出了多份外交照會，稱中國飛行員的行為"不安全和不專業"。據信，中國當局沒有對這些譴責作出回應，也沒有阻止此類事件的繼續發生。

查爾斯-伯頓說，他不僅擔心中國飛行員的行為可能導致空中碰撞，而且擔心加拿大和中國之間發生國際事件的風險。

他說，我完全不明白為什麼中國會冒着風險挑起一場國際事件，如果中國的飛機導致加拿大人喪生，可能會導致緊張局勢極其加劇。

中國政府沒有回應加拿大的關切，（沒有）尋求控制這種冒險主義，這也非常令人擔憂。

加拿大《環球新聞》指出，華為首席財務官孟晚舟因美國欺詐指控而被加拿大拘留近三年，以及隨後加拿大人邁克爾-科夫里奇和邁克爾-斯帕弗在中國被監禁導致的加拿大與中國之間緊張關係尚未平息。儘管在去年9月，孟晚舟與美國檢察官達成協議後，這三人都被釋放。

該消息說，上個月，加拿大禁止華為和中國電信巨頭中興通訊為其不斷增長的5G網絡提供設備，進一步激怒了中國政府。

加拿大皇家空軍退役中隊指揮官、前F-35戰鬥機試飛員比利-弗林（Billie Flynn）說，加拿大人駕駛的 “大型、笨重”的極光號飛機 將難以擺脫如此近距離飛行的戰鬥機。

他告訴《環球新聞》：（極光號飛行員）做任何形式的規避動作都是可怕的，因為他們可能會絆倒中國戰鬥機飛行員，使其做出更不負責任和更危險的事情。