北約秘書長：烏克蘭戰爭將是一場長期的消耗戰

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北約秘書長斯托爾滕貝格周四警告說，烏克蘭戰爭將是一場“長期的”“消耗戰”，西方國家應該為此做好準備。

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法新社報道，北約秘書長斯托爾滕貝格周四在華盛頓與美國總統拜登會晤後警告說，西方國家應該為烏克蘭戰爭將變成“長期的”“消耗戰”做好準備。

斯托爾滕貝格告訴記者們說，“我們必須做好長期的準備，因為我們看到的是，這場戰爭現在已經變成了一場消耗戰。”

法新社指出，斯托爾滕貝格前往美國首都華盛頓，是為定於6月28日至30日在馬德里舉行的北約峰會做準備的。他表示他希望在峰會舉行前就取得一些結果。

斯托爾滕貝格重申，北約不希望與俄羅斯直接對抗，但他也強調，西方軍事聯盟北約有“責任”支持烏克蘭。

斯托爾滕貝格還補充說，“大多數戰爭，尤其是這場戰爭，最終都是通過談判結束的，但我們所知道的是，談判桌上發生的事情是與實地、戰場上的局勢密切相關的。”

當被問及西方是否會對烏克蘭施加壓力以便烏克蘭同意割讓領土以達成和平協議時，斯托爾滕貝格說：“關於烏克蘭應該或不應該接受什麼，這不是我們決定的或發表意見的。”

另外，就旨在將穀物運出烏克蘭的海上走廊一事，北約內部是否存在討論？斯托爾滕貝格不想置評。