法蘭西體育場大亂: 法內政部長道歉但堅稱3-4萬球迷用假票或沒票

足球法蘭西體育場混亂

利物浦和皇家馬德里踢歐洲冠軍聯賽決賽。被阻止進入法蘭西體育場的球迷們展示他們的決賽門票2022年5月28日巴黎法蘭西體育場。

法蘭西體育場大亂後 ：法國內政部長吉拉爾-達爾馬寧（Gérald Darmanin）和體育部長艾梅麗-伍德阿-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）昨天6月1日下午接受法國參議院法律和文化委員會的聽證。

廣告 繼續瀏覽後續

這兩個委員會的主席在一份聯合聲明中說 "必須確保迅速吸取該事件的所有教訓，要讓世界對法國舉辦重大活動的能力放心"。

法國內政部長達爾馬寧就歐洲冠軍聯賽決賽的“災難性”組織工作發表了道歉聲明，為賠償球迷和制裁警察鋪平了道路，同時他堅持自己對大規模假票數量的爭議性說法。

達爾馬寧昨天 下午與法國體育部長艾梅麗-伍德阿-卡斯特拉一起出現在參議院法律委員會面前，他們對由於大混亂而被"破壞的體育節日"和"有時不可接受的警方過度行為"表示了遺憾。

達曼寧承認說："很明顯，事情本可以組織得更好"。他還表示，已“要求警察局長”對警察部隊的兩名成員”進行制裁。

不過，這位內政部長仍堅持自己指責英國球迷的說法。他重申說，那次此賽有"11萬人”在法蘭西體育場"之內和周圍"參加了比賽。這個數字比計畫的容量多出"35,000"名球迷。而且，據他說，其中很多人持有偽造的門票或沒有門票。

2022年5月28日上周六，利物浦和皇家馬德里之間的歐洲冠軍聯賽的決賽被推遲了37分鐘，因為法蘭西體育場周圍出現了大混亂場面，安保人員努力應對龐大的人群和翻越圍欄的球迷。警方部署了催淚瓦斯，但沒有任何嚴重的傷害。

據法國當局稱，那天的比賽，有3-4萬名英國球迷在沒有門票或持偽造門票的情況下來到法蘭西體育場，造成了大規模的擁擠、混亂和警察的干預。據法國足聯（FFF）和歐足聯的估計，上周六被掃描出來的假票有"2800張"。