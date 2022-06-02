華裔澳籍記者成蕾獄中待判 伴侶擔心其健康惡化

中國，澳大利亞，成蕾案

被中國拘押的澳大利亞華裔記者成蕾的伴侶周四（6月2日）在受訪時表示，他非常擔心成蕾在獄中不斷惡化的健康狀況。

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今年47歲、曾任中國環球電視網（CGTN）英文主播的澳籍華裔記者成蕾2020年8月被拘捕， 這位兩個孩子的母親被控罪名是 "非法向國外泄露國家機密 "。

成蕾的長期伴侶尼克-科伊爾（ Nick Coyle）周四在接受澳大利亞天空新聞網採訪時說，他對成蕾在監獄中面臨的 "一系列健康問題 "感到擔憂，這些問題因飲食原因而變得更加嚴重。據科伊爾說，由於中國的防疫限制，此前成蕾與澳大利亞官員之間每月的領事訪問也已暫停。

今年三月，在遭拘押近20個月後，成蕾案在北京閉門開庭審理，甚至連澳大利亞駐華大使傅關漢也未被允許進入法庭旁聽，法院宣布延後擇期宣判，法新社報道指，成蕾可能面臨終身監禁。

擔任中澳商會首席執行長的科伊爾說，2020年8月，因為成蕾沒有回復他發的信息，於是前往她的公寓查看，並報告了成蕾的失蹤。 科伊爾說："當時一切看起來都很正常，直到我意識到所有的電子設備、電腦等物品都不見了時，我就很清楚發生了什麼了”。

成蕾的被捕是中澳關係惡化的又一事件。自2019年底中國首次發現新冠病毒後，堪培拉要求對病毒來源展開國際調查，雙方關係持續交惡。成蕾在2020年的被捕，也促使兩名擔心自己也會被捕的澳大利亞記者匆忙而坎坷地離開中國。

科伊爾向澳大利亞天空新聞網說，成蕾 "沒有參與政治"，但可能因為她是澳大利亞在中國的一個高知名度人物而成為目標。