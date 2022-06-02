非盟主席薩勒訪俄見普京 要求解封烏克蘭糧食出口

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非盟現任主席，塞內加爾總統麥基-薩勒（Macky Sall）6月2日飛往俄羅斯在索契與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京會面。烏克蘭的糧食由於俄軍封鎖黑海和敖德薩港而無法大批量運往非洲。

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塞內加爾總統辦公室在一份聲明中說，這次訪問 "是非盟現任主席國塞內加爾為促進烏克蘭戰爭的平息以及釋放糧食和化肥庫存所做努力的一部分，這些庫存被封鎖特別影響到非洲國家。

該聲明補充說，這次訪問是應普京先生的邀請進行的。薩勒先生將由非盟委員會主席、乍得人穆薩-法基-穆罕默德（Moussa Faki Mahamat）陪同。

本着同樣的精神，非盟接受了烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基通過視頻向非盟組織發表講話的請求，其日期和方式將由雙方商定。

據法新社說，塞內加爾總統薩勒周二給在布魯塞爾開會的歐洲國家領導人的信息中，要求盡一切可能"釋放"烏克蘭的糧食庫存，這些庫存因俄羅斯封鎖黑海的和敖德薩港，而無法運走。

薩勒談到了糧食"短缺和廣泛的價格上漲的災難性情景"。他指出，“目前的危機是在冠狀病毒（Covid-19）危機之後發生的，該危機已使非洲的饑餓狀況惡化”。他說：“最壞的情況可能就在我們前面”。

薩勒回顧說，許多非洲國家，包括他自己的國家塞內加爾，都嚴重依賴從烏克蘭地區進口糧食。他還對歐洲的制裁措施將俄羅斯銀行排除在國際結算Swift系統之外的後果表示擔憂，Swift是一個用於彙款等關鍵交易的安全信息平台。

聯合國大會3月2日就要求"俄羅斯立即停止對烏克蘭使用武力"的決議案投票，結果與西方國家關係密切的塞內加爾棄權，這讓許多人感到驚訝。不過，塞內加爾在3月24日投票贊成聯合國“要求俄羅斯立即停止戰爭”的第二項決議。（近一半非洲國家在兩次投票中或棄權或未投票）。

薩勒先生5月底在達喀爾與德國總理奧拉夫-朔爾茨會晤時解釋說，衝突"影響"到了非洲人，但卻發生在 "另一個大陸"上。然而，他說他比過去更明確地"譴責了入侵"。