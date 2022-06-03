石油輸出組織決定微幅增產石油 拜登六月底訪沙特

石油輸出國組織歐佩克及其俄羅斯的盟友國決定稍微多生產一點石油。歐佩克產油國的這一決定旨在安撫市場；而歐洲已下令對大部分俄羅斯石油黑金實施禁運。

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根據世界報指出，石油輸出國組織歐佩克及其俄羅斯的盟友國決定將

稍微打開他們的石油閘門，微幅增加一點石油的生產。產油國集團的這一決定旨在安撫市場，而歐洲已下令對大部分俄羅斯黑金實施禁運。

自 2 月 24 日烏克蘭戰爭爆發僅三個多月後，石油輸出國組織歐佩克的石油閘門開始鬆動。 自 6 月 2 日星期四以來，歐佩克 及其盟國制定了新目標：7 月每天額外多銷售 648,000 桶，總計有 4300 萬 桶。

這數量超過了自上一季度以來的每月的增幅（上一季度，每天增加 432,000 桶），

比 2021 年夏天以來每天增加的400,000桶石油數量更多；此前是因新冠疫情產油國集團大幅減少生產。

被稱為歐佩克+的非正式石油輸出國聯盟因烏克蘭戰爭陷入了困境。 即使俄羅斯現在因入侵烏克蘭而受到歐美製裁，如何讓俄羅斯這個自 2016 年以來加入的新盟友繼續存在同一組織，留在其行列？而且俄羅斯和沙特是世界主要石油輸出大國。

5月30日星期一，在美國和英國之後，歐盟國家一致同意：歐盟打算在2022年底之前將俄羅斯石油的進口量減少90%左右。

美國事實上並未等到烏克蘭發生戰爭才敦促歐佩克及其盟國增產。 據《紐約時報》6 月 2 日星期四的一篇出版物報道，由於美國總統拜登看到本國的戰略或商業股票融化得比預期更快，拜登現在計畫在 6 月底之前訪問沙特阿拉伯商討相關事宜。拜登在那裡將會見王儲穆罕默德·本·薩勒曼。