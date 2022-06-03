美副國務卿謝爾曼促歐洲助美國對抗北京的競爭

美國/中國/歐洲

美國副國務卿溫迪-謝爾曼周四（6月2號）譴責中國在世界上的霸權慾望，呼籲歐洲幫助美國對抗北京的競爭。

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法新社報道引述謝爾曼在華盛頓與歐洲媒體舉行的視頻會議上說："甚至在（中國）主席習近平和俄羅斯總統普京於2月宣布他們的 "無上限 "夥伴關係之前，中國已經挑戰了歐洲的安全、歐洲的經濟和歐洲的價值觀。“ 在談到中國對歐洲的 "經濟騷擾"時，謝爾曼舉了一些例子，包括中國最近阻止立陶宛的出口，北京"未能交付"在黑山共和國修建的一條高速公路 ，以及針對阿迪達斯和耐克等歐洲公司的作為。

謝爾曼的新聞發布會是在她的上司、美國國務卿布林肯發表對話政策講話之後舉行的。布林肯在5月25日的一次演講中說，華盛頓正在與北京展開激烈的競爭，以維護全球秩序。儘管目前俄羅斯正入侵烏克蘭，但布林肯堅稱北京是世界秩序的主要威脅。 華盛頓同時指責北京試圖重塑世界秩序，而且是唯一一個擁有經濟、政治和軍事實力的國家。

拜登政府談到需要向中國施壓，使其遵守規則，特別是在南海衝突和貿易方面。謝爾曼周四告訴歐洲媒體， "儘管北京遠在千里之外，但中國的行動影響着歐洲的未來，" 她歡迎目前與歐洲人在這一領域的合作，同時希望 "調整我們的方法"。

謝爾曼強調，在Covid-19新冠大流行病和烏克蘭戰爭之後，"所有人都在考慮供應鏈問題"。

謝爾曼說，"美國並不尋求與中國發生衝突"，也不尋求使其經濟與中國經濟 "脫鉤"。她說："我們不希望發生新的冷戰，"但 "我們不能指望北京改變其行為。“

她還強調，美國 "關注 "俄羅斯和中國之間的這種聯盟，威脅北京說，如果中國當局決定向俄羅斯運送設備（武器），就會有 "後果"，而目前還沒有這種情況。她同時也譴責北京正在大規模地轉播來自莫斯科的一系列 "假消息 "的事實。

法新社報道引述謝爾曼最後總結說： "坦率地說，我認為俄羅斯和普京將在很長一段時間內成為賤民，我不確定中國會從中受益。"