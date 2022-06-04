斯托爾滕貝格與埃爾多安就芬蘭和瑞典入盟北約進行對話

北約/ 土耳其

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格在周五與芬蘭總理桑娜·馬林會面，並同土耳其總統塔伊普·埃爾多安就芬蘭和瑞典入盟的問題展開了對話，試圖克服兩國尋求入盟之際遭遇的來自土耳其的阻力。

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綜合路透社和美聯社消息，斯托爾滕貝格周五晚間在推特上表示，他在華盛頓會見了芬蘭總理馬林，兩人就“應對土耳其的擔憂，推動芬蘭和瑞典加入北約”的必要性交換了意見。

斯托爾滕貝格表示，他也與埃爾多安進行了“具有建設性的電話會談”，稱土耳其是北約“重要的盟友”，並讚揚土耳其為一項重要的協議所做的努力，即在俄羅斯入侵烏克蘭導致全球糧食短缺的情況下，確保從烏克蘭安全運輸糧食的供應。斯托爾滕貝格在推特上表示，他和埃爾多安將繼續對話，但沒有透露更多細節。

土耳其總統辦公室周五則聲明，埃爾多安在電話中告訴斯托爾滕貝格，土耳其對瑞典和芬蘭入盟的擔憂，“有着公正合理的理由”。他向斯托爾滕貝格解釋稱，“芬蘭和瑞典兩國都應該明確表示各自已經停止對恐怖主義的支持，已經取消了對土耳其的制裁，已經準備表現出作為未來成員國的團結一致精神”。

接下來的一周，布魯塞爾將迎來瑞典，芬蘭和土耳其高層官員，就土耳其反對兩國加入北約進行磋商。