世界環境日原始森林在“哭泣”

世界環境日/熱帶森林

世界各地的熱帶雨林正處於困境之中。聯合國環境規畫署正在呼籲恢復人類正在退化的生態系統。熱帶森林就是一個例子，熱帶森林對我們地球的生存至關重要。

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據本台報道，農業的擴張、木材的開採、金礦的開採或狩獵......。這些都是正在侵蝕熱帶森林的危險。而現在，即使是本應受到保護的地區也受到了人類過分活動的影響，正如法國國家自然歷史博物館熱帶生態學教授Pierre-Michel Forget所解釋的那樣：“我們現在認為，這些受保護的森林中有50%以上其實處於不良狀態。它們受到人類活動的嚴重影響，特別是破壞性砍伐、狩獵、開建道路等。採礦作業也在使這些森林退化，但這些森林卻被美其名曰說成是 "受保護 "的。”

據專家認為，“那麼，我們如何才能有效地恢復這些環境？重新造林，是的，但同時也要保護動物。昆蟲、鳥類和哺乳動物參與了植物的生命周期”。專家說，"要重新種植樹木，就需要種子。但這些種子，通常在熱帶森林中，壽命極其有限，從幾天到幾周不等。它們不能儲存，在熱帶地區，再生主要是通過動物傳播種子來實現。”

森林產生氧氣。研究人員提醒我們，保護這一生態系統非常緊迫，因為森林不僅產生氧氣，而且還限制了地面溫度升高，從而有助抑制全球變暖。今天，地球正面臨著三重緊急情況：氣候變暖太快，這將讓人類和自然無法適應；生物多樣性遭大規模滅絕，目前約有100萬個物種面臨滅絕的威脅；以及污染，繼續毒害我們的空氣、土地和水......。