世界環境日：銀河係數十億行星可只有一個地球 需保護

世界環境日

2014年，在國際空間站上拍攝的地球場景。 聯合國官網刊照片

聯合國推動的世界環境日，呼籲保護地球。因為宇宙中有數十億個星系，而且在我們的銀河系中有數十億顆行星，但只有一個地球。聯合國呼籲說讓我們攜手保護地球。

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聯合國今天說，只有一個地球。讓我們攜手保護它。

聯合國稱，地球正面臨著三大全球性緊急情況：氣候升溫過快，人類和自然無法適應； 棲息地喪失和其他壓力，估計導致100萬種物種面臨滅絕的威脅； 污染持續毒害我們的空氣、土地和水。

擺脫困境的出路是變革我們的經濟和社會，提高包容性、公平性，並與自然更加緊密聯繫。我們必須停止對地球的傷害，開始治癒地球。

據聯合國說，令人欣喜的是，解決方案和技術已經存在並且越來越負擔得起。