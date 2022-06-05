朝鮮連續發射8枚彈道導彈 日本首相強烈抗議

6月5日，首爾的一個火車站，一名男子走過屏幕，屏幕上播放朝鮮導彈試驗文件鏡頭

韓國軍方當地時間6月5日上午宣布，朝鮮已向日本海發射了8枚短程彈道導彈。

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據韓國聯合參謀本部稱，朝鮮於5日上午9時08分至30分鐘從首都平壤附近的順安一帶，向日本海發射8枚短程彈道導彈。

本月2日至4日，美國和韓國舉行有美國核動力航母參加的聯合軍演，有消息稱這次發射是對這次軍演的對抗與牽制。

日本防衛大臣岸信夫5日在防衛省舉行的新聞發布會上宣布，朝鮮當天發射的彈道導彈全部落入日本專屬經濟區（EEZ）之外。首相岸田文雄在福島縣葛尾村對記者表示，日本方面已向朝鮮方面提出強烈抗議，稱“朝鮮的一系列行為威脅到地區和國際社會的和平與穩定，是絕對不能容忍的”。

岸田表示：“發射這種彈道導彈也違反了國際法，表示強烈譴責。”“我們將繼續與美國和韓國密切合作，收集信息並全力進行警戒監視。”

5日上午，日本外務省亞太局局長船越健裕與美國對朝政策特別代表金成、韓國朝鮮半島和平交涉本部長金健舉行電話會議，強烈譴責朝鮮在不同的地點發射多枚彈道導彈，並一致認為朝鮮發射導彈和開發核武，是“對國際社會的明確和嚴重的挑戰”。

日美韓三方一致認為，“將繼續加強日美、日韓、日美韓的密切合作”，為遵循聯合國安理會決議，實現朝鮮完全無核化而努力。