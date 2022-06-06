【視頻】澤連斯基視察頓巴斯前線 烏軍重奪回北頓涅茨克一半地區

烏克蘭，俄羅斯，澤連斯基

烏克蘭周日表示，烏軍在俄軍猛烈炮火下的北頓涅茨克取得了進展，重新奪回了這一頓巴斯戰略重鎮的"一半"的地區。自俄軍入侵以來極少離開基輔地區的烏克蘭總統澤連斯基，5日赴頓巴斯地區視察以鼓舞前線士兵。

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澤連斯基在他每日發布的視頻中說，"我們前往了利西昌斯克和索萊達"，視察了北頓涅茨克附近這些城鎮的烏軍指揮所。北頓涅茨克是頓巴斯的戰略重鎮，幾天來雙方在此鏖戰，莫斯科試圖奪取該城，以控制整個頓巴斯地區。烏克蘭總統辦公室表示，澤連斯基還訪問了位於頓涅茨克州西南部的巴赫穆特，並與軍隊官兵會談。總統辦公室說，視察期間澤連斯基 "加深了對前線防衛作戰情況的了解"。

澤連斯基在視頻中說，"我想感謝你們的出色工作，感謝你們的工作，感謝你們保護了我們所有人、我們的國家“。他說，"我很感謝每個人。"照顧好你們自己！" "我為我遇到的、與之握手的、與之交流的、支持的每一個人感到驕傲”。

澤連斯基還說，他訪問了紮波羅熱，會見了一些從馬里烏波爾逃出的居民，他說，"他們每個家庭都有各自的故事“。"他們大多數家庭都沒有男人："一個家庭的丈夫上了戰場，另一個家庭的丈夫被囚，另一個家庭的丈夫不幸已經離世。這些失去家庭、失去愛的人充滿悲劇。但我們必須為孩子們而活着”，他說，“真正的英雄，他們就在我們中間”。

報道說，這是自今年2月這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤連斯基第二次視察基輔以外的地區，此前他在5月底視察了哈爾科夫。

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