美法英德四國提出決議案要求德黑蘭與國際原子能機構進行合作

伊核問題

美國、法國、英國以及德國向國際原子能機構提交了一份決議案，對伊朗在核問題上的行為提出批評，要求德黑蘭與國際原子能機構進行合作。如果決議獲得通過，這將是自2020年6月以來對伊朗的首次指責。

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據法新社報道，何時就該決議案進行表決，現在尚未決定，估計可能會在本周四舉行。從6月6日至10日在奧地利維也納舉行國際原子能機構六月份的理事會會議，討論該機構總幹事拉斐爾·格羅西關於在伊朗的核查和監測的最新報告以及烏克蘭問題。

格羅西在維也納舉行的新聞發布會上表示，伊朗有一個雄心勃勃的核計畫，合作並消除其活動的模糊性符合其利益。格羅西補充說，該機構從伊朗獲得的信息不足，伊朗應繼續提供必要的澄清。他指出，伊朗擁有足以製造核彈的鈾只是時間問題。

美國國務院發言人普賴斯也表示，國際原子能機構總幹事所宣布的有關伊朗擁有大量濃縮鈾的評估，與華盛頓方面的評估一致。普賴斯補充稱，美國總統拜登承諾，伊朗將永遠無法處於能夠擁有核武器的地位，美國正尋求重返伊核協議，但前提是這符合美國的國家安全利益。

對西方正努力通過的這項針對伊朗的決議，伊朗對此舉的後果發出警告。伊朗外長侯賽因·阿米爾·阿卜杜拉希安表示，誰在國際原子能機構推動針對德黑蘭的決議，都將對後果負責。但他表示，德黑蘭歡迎達成一項良好、緊密和持久的協議，如果美國和歐洲三國採取現實主義，這是可能的。

國際原子能機構每年分別於3月、6月、9月和11月召開理事會。2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計畫，濃縮鈾豐度不得超過3.67%，以換取國際社會解除對伊制裁。2018年，美國時任總統特朗普單方面退出該協議，並對伊朗的石油等進行了全面的單邊制裁，誓言要讓德黑蘭屈服。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協議部分條款。