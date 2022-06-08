俄外長訪土耳其談烏克蘭穀物出口 敖德薩港擔心俄軍趁排雷攻佔

烏克蘭糧食出口

俄羅斯外長今天6月8日在安卡拉與土耳其外長談建立保障烏克蘭糧船安全的黑海通道的條件。不過，烏克蘭擔心俄軍會趁着敖德薩港口海域排雷之機，攻佔這個烏克蘭的重要港口。

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俄外長謝爾蓋-拉夫羅夫6月8日周三在安卡拉說，俄羅斯"準備"在土耳其的合作下保證離開烏克蘭港口的糧船安全。

應聯合國要求，土耳其提出幫助護送來自烏克蘭港口的船隊。不過，在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，烏克蘭海岸附近存在水雷，其中一些已經被發現。

敖德薩州政府發言人布拉丘克（Sergei Bratchuk）表示，烏克蘭方面拒絕清除敖德薩港口的水雷，因為它擔心俄羅斯軍隊會利用這個機會攻擊該城市。

他在電報群（Telegram）發布視頻信息中說，如果烏克蘭在其主要港口排雷，那麼俄羅斯"將會發動進攻，它夢想着空降部隊"。

他還說："俄羅斯黑海艦隊將假裝撤到被吞併的克里米亞。一旦進入敖德薩港的通道被清理，俄羅斯艦隊就會出現在那裡。

這位敖德薩州政府發言人是在俄外長拉夫羅夫周三在安卡拉與土外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）討論建立海上走廊以促進黑海糧食出口之前不久，發表的上述評論。

土耳其防長阿卡爾同時與俄羅斯防長紹伊古通了電話。據土耳其國防部一份聲明說，兩位部長討論了"為安全運輸穀物、向日葵和其他農產品所能採取的措施"。

此外，土耳其外長恰武什奧盧今天還表示：如果我們要開放烏克蘭的國際市場，我們認為，消除對俄羅斯出口的障礙是“合法的”。

烏克蘭駐安卡拉大使博德納上周五指控俄羅斯"無恥地偷竊"烏克蘭的糧食，主要出口到土耳其。

據土耳其農業部長克里西奇（Vahit Kirisci）稱，安卡拉已和烏克蘭達成"一項協議，烏方將向土耳其交付（價格）比“船上交貨價（FOB）便宜25%的貨物"。據他稱，這是烏克蘭感謝土耳其的姿態。據土耳其幾家報紙周二援引他的話說，"討論正在繼續"，“俄羅斯和烏克蘭都對我們有信心"。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來的持續衝突，阻斷了烏克蘭通過黑海的大部分出口，導致價格飆升，並給依賴它的國家，特別是給非洲和中東地區帶來嚴重的饑荒風險。

據烏克蘭新聞界說，定於周三在安卡拉舉行的討論，除了土耳其和俄羅斯之外，還將涉及 "聯合國和烏克蘭"。但烏克蘭駐安卡拉大使館周二否認其大使瓦西里-博德納（Vasyl Bodnar）曾與拉夫羅夫先生有過任何接觸。

改名烏克蘭大使博德納上周五指控俄羅斯"無恥地偷竊"烏克蘭的糧食，並從2014年被莫斯科吞併的克里米亞南部出口烏克蘭的糧食，主要出口到土耳其。

土耳其被視為烏克蘭的盟友，向其提供作戰無人機，但卻小心翼翼地對俄羅斯保持中立的立場，因為它在能源和糧食供應方面依賴俄羅斯。

在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭之前，烏克蘭正在成為世界第三大小麥出口國，並提供世界一半的葵花籽以及油料的貿易。基輔每月出口世界12%的小麥、15%的玉米和50%的葵花籽油。