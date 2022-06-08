北京資助柬埔寨有爭議海軍基地開工

柬埔寨/中國/美國

中國和柬埔寨官員在西哈努克市雲壤海軍基地翻修動工儀式2022 年6月8日。

柬埔寨和中國6月8日啟動了一個由北京資助的項目，以翻新一個美國擔心會被用於中國軍事目的的海軍基地。

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據法新社介紹，柬埔寨國防部長狄班（Tea Banh）和中國大使王文天今天周三到場見證了新設施的開工，包括一個船舶維修車間、兩個防波堤、一個干船塢、一條滑道和挖沙設施，可供大型船舶停靠。在現場可以看到重型建築設備。

柬埔寨國防部長狄班向包括外國外交官的幾百名客人說，有指控稱，升級後的雲壤（Ream）基地將完全由中國軍隊使用。“不，根本不是那樣”。

他補充說：不要太擔心，雲壤海軍基地非常小（...）。它不會對任何人、任何地方構成威脅"。

據一位柬埔寨官員說，該項目將在兩年內完成。

該報道說，多年來，這個基地一直是柬埔寨和美國之間有爭議的問題。華盛頓長期以來一直懷疑該地正在被改造成一個供中國使用的海軍基地，因為中國尋求通過軍事基地網絡擴大其國際影響力。

美國大使館發言人斯蒂芬妮·阿爾紮特（Stephanie Arzate）表示，美國和該地區的其他國家對這個項目的意圖、性質和範圍缺乏透明度表示關切。

她告訴法新社："中華人民共和國在雲壤的獨家軍事存在可能會威脅到柬埔寨的自治權，並破壞區域安全。

對該基地的擔憂可以追溯到2019年，當時《華爾街日報》報道了一份允許北京在那裡停靠軍艦的秘密協議草案。

今天開工的這個基地位於暹羅灣的戰略位置，是進入南中國海的通道，而中國聲稱擁有幾乎全部南中國海的主權。

本周早些時候，美國《華盛頓郵報》援引要求匿名的西方官員的話稱，正在柬埔寨西哈努克港附近建造一個新的設施，供中國海軍"專門"使用。

但是北京和金邊都否認了這一指控，金邊說，這個基地的開發"不是什麼秘密"。