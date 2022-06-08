日本海上保安：中國海洋調查船駛離日本經濟專屬區

共同社消息，日本第11管區海上保安總部（那霸）6月8日發布消息稱，在沖繩縣石垣島以北日本專屬經濟區（EEZ）可能實施了科學調查的中國海洋調查船“東方紅3號”當天凌晨3點25分前後駛離該水域。

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這個報道說，從6月4日起，這艘中國海洋調查船被發現用起重機把類似觀測儀器的物體投入海中，日方以其活動未經同意為由提出了抗議。

據日本第11管區海上保安總部透露，日方6月4日正午過後在石垣島以北約73公里的東海發現了調查船，通過無線電要求其停止活動。

在6月7日中午12點半左右，日本海上保安巡邏船發現中國的這艘調查船將類似觀測儀器的物體收起，開始向北航行。

這個報道還說，這是繼今年3月後，日方再次確認中國海洋調查船在日本專屬經濟區EEZ內活動。日本政府還通過外交渠道要求中國立刻停止調查，稱“如果未經日本同意就實施了海洋科學調查，感到極其遺憾”。