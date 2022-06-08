盧甘斯克州長:我們可能不得不暫時撤離北頓涅茨克

北頓涅茨克

烏克蘭盧甘斯克州長今天6月8日表示，烏克蘭部隊可能不得不暫時撤出烏東城市北頓涅茨克（Sievierodonetsk），以獲得更牢固的防禦陣地。他還說，“俄羅斯正將其所有力量集中在該地區"。

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盧甘斯克州長謝爾蓋-蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）在烏克蘭1+1頻道上說："我們可能不得不撤退，因為該市部分地區已被俄羅斯人控制數日。但他保證，撤軍不等於永久放棄這座“對控制整個頓巴斯採礦盆地至關重要”的城市。

謝爾蓋-蓋達伊承認說，“要守住北頓涅茨克非常困難”。因為“所有的部隊，所有的預備隊都被敵人，也就是俄羅斯軍隊動員起來，切斷里西昌斯克-巴赫穆特的主要道路，以奪取北頓涅茨克。他還說：他們正在非常猛烈地炮擊里西昌斯克。"到處都有爆炸，一天24小時都有"。

俄羅斯國防部長紹伊古周二在一次罕見的電視簡報中宣稱，俄軍已"完全解放"該市居民區，並說，俄軍正在控制北頓涅茨克的工業區和鄰近的城鎮。

北頓涅茨克是盧甘斯克東部仍在烏克蘭手中的最大城鎮。俄軍士兵在撤出或被趕出包括基輔郊區在內的其他烏克蘭領土後，最近幾周以來一直在這個地區緩慢推進。

俄軍目前正在試圖征服整個頓巴斯，這裡是烏克蘭東部由頓涅茨克和盧甘斯克地區形成的採礦盆地。自2014年以來，這個重工業基地的部分地區已落入親俄分離主義分子手中。