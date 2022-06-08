谷愛凌宣布將擔任美國申奧大使

谷愛凌美國申奧大使

曾代表中國參加北京冬奧滑雪項目的谷愛凌周二（6月7日）在紐約宣布，她將擔任美國申辦2030年或2034年鹽湖城冬奧會的大使。谷愛凌的國際問題曾引起一些疑問。

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據美國《時代》雜誌消息，中國自由式滑雪奧運冠軍谷愛凌（Eileen Gu）星期二在 "時代100 "峰會上宣布，她將擔任美國申辦2030或2034年鹽湖城冬奧會的大使。

她周二在紐約告訴《時代》周刊高級體育記者肖恩-格雷戈里（Sean Gregory）說：我認為這是全球化的一個美好的事情，我們可以利用滑雪、利用體育、利用冬季冰雪運動將人們連接起來"。

谷愛凌表示，鹽湖城特別希望成為一個全球目的地，讓世界各地的運動員來這裡訓練，他們希望將15個新國家納入冬奧會。我認為這是非常美好的事情，我一直支持這一點，所以我真的很榮幸能成為整個事情的一部分"。

該報道說，在美國和中國之間地緣政治關係非常緊張的時候，一個傑出的中國人物幫助美國的事業是非常罕見的。

鹽湖城-猶他州運動會委員會主席兼首席執行官弗雷澤-布洛克說："擁有像谷愛凌這樣在世界範圍內具有非凡影響力的人，特別是在年輕人中，對我們來說簡直是“夢想成真”。

18歲的谷愛凌說，她並不後悔在2022年北京冬奧會上代表中國而不是美國。她成為今年早些時候第一個在一屆奧運會上贏得三枚獎牌的極限運動運動員，其中兩枚是金牌。但她的成功伴隨着圍繞她決定在奧運會上為中國滑雪的爭議，儘管她是在美國出生和長大。

谷愛凌的母親來自北京，她於2019年在Instagram上宣布，她將代表中國參加2022年奧運會，以 "幫助激勵數百萬年輕人"，在她母親的家鄉"團結人民，促進共同理解，創造溝通，並建立國家之間的友誼"。

時代雜誌這篇報道說，雖然谷愛凌在中國受到廣泛歡迎，但她因迴避有關其國籍和是否仍持有美國公民身份的問題而面臨審查。一方面，中國不允許擁有雙重國籍，另一方面沒有記錄顯示她放棄了美國公民身份。