韓美日磋商應對朝核威脅 要將三方合作擴到全球

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韓美日三國副外長在首爾磋商，討論強化安全合作，以應對朝鮮日益嚴重的核威脅。三方還同意將合作範圍擴展到印太地區至全球。

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美國副國務卿舍曼，韓國副外長趙賢東，日本外務次官森健良，今天6月8日在首爾舉行美日韓三國副外長會議。據共同社說，目前有許多意見認為朝鮮核武與導彈技術日漸精進，即將強行進行核試驗，韓國外交部第一副部長趙賢東在磋商後表示，“日美韓將強化安全合作”。

朝鮮6月5日向日本海發射了8枚短程彈道導彈。美韓兩軍為制約朝鮮，發射了8枚戰術地對地導彈，並在黃海上空實施戰機編隊飛行，明確了不會對朝鮮挑釁行為坐視不理的立場。

據韓聯社說，韓美日副外長8日在首爾商定加強三國安全合作，應對愈演愈烈的朝鮮核導威脅，並表明在支援烏克蘭、穩定供應鏈等地區及全球事務上加強協作的決心。

韓國副外長趙賢東表示，在朝鮮可能進行第七次核試驗等新的挑釁、核導威脅愈演愈烈的情況下，韓美日就三國協作的重要性形成共識，決定加強安全合作。

三國副外長在當天發布的另一份聯合聲明中表示，三國承諾將推進安全合作，以抑制來自朝鮮的威脅。

該明強烈譴責朝鮮反覆進行非法的彈道導彈發射活動。舍曼重申了包括“延伸威懾”在內的協防韓日的堅定承諾。

趙賢東表示，三方一致認為朝鮮接連發射導彈是對韓半島及國際和平與安全的嚴重挑釁，韓方將進一步加強與國際社會的協作，促使朝鮮立即停止非法活動，重返對話軌道。

加強地區威懾力

森健良表示，為實現朝鮮的完全無核化，三國就更加緊密協作加強地區威懾力，並從作為聯合國成員國發揮外交作用的角度出發進一步密切三邊合作達成一致。

韓聯社說，不同於趙賢東和森健良使用的“朝鮮無核化”措辭，三國聯合聲明和舍曼發言時，都使用了“韓半島完全無核化”的表述。舍曼說，美國仍為與朝方不預設條件地見面做好準備，她再次強調美國對朝鮮不懷有任何敵意。

這個聲明還稱，美日韓三方在會上商討地區及全球各領域的當務之急，包括遵守國際規範，維護自由公正的經濟秩序，共同努力增進印太地區的包容、開放、自由。

全球合作

韓國副外長趙賢東表示，三國合作的地理範圍不限於韓半島，而在向印太地區乃至全世界拓展，合作的深度和廣度也在逐漸提升。

美日韓三國副外長還批評了俄羅斯入侵烏克蘭，一致表示將向烏克蘭提供追加援助。趙賢東說，三國將繼續援助烏克蘭，以期恢復和平，支持戰後重建。美國副卿舍曼說，三方進行了廣泛的討論，其中也包含烏克蘭問題，美國將與盟友、夥伴密切合作，讓俄羅斯總統普京及其支持者為侵犯烏克蘭的主權和領土完整付出代價。

韓美日輪流舉行三國副外長會議，此次迎來第十次會議，也是時隔5年在韓開會。下屆會議預計將於今秋在日本舉行。