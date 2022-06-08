默克爾對其政策“無怨無悔”

默克爾/俄羅斯/烏克蘭

德國前總理默克爾在卸任六個月後首次接受採訪。自2月24日俄羅斯侵略烏克蘭以來，呼籲她應該為其執政16年間的烏克蘭和俄羅斯政策道歉的聲音越來越多。她辯稱：“我做了我能做的一切”，“我不明白為什麼我應該道歉”。

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6月7日星期二，這位德國前總理在柏林聯合劇院的舞台上接受了《明鏡》記者的採訪。她說，她對俄羅斯的政策"沒有歉意"，拒絕那些認為她需要為其對俄羅斯和烏克蘭政策道歉的說法。自2月24日烏克蘭戰爭開始以來，德國輿論出現要求她道歉的聲音越來越多。默克爾說，"我做了我能做的一切，以防止事情走錯路。但如果外交手段失敗了，並不意味着它不是正確的方式。所以，我不明白為什麼我應該道歉"。

據法國《世界報》介紹，默克爾不後悔在2008年布加勒斯特峰會上對烏克蘭加入北約的前景說“不”，而且堅持認為自己是對的。她指出，首先，因為當時的烏克蘭"不是我們今天所知的國家"，而是一個"嚴重分裂"的國家，是一個"由寡頭統治的不穩定的民主體（...）"。第二，因為俄羅斯總統弗拉基米爾-普京會把這（烏克蘭加入北約）解釋為"宣戰"。她說，“你不可能在一夜之間成為北約的成員”。 “這是一個漫長的過程，如果我們已經開始那樣做，我相信普京會做出對烏克蘭不利的決定”。

2014平息事態

那麼，默克爾也不後悔在克里米亞被吞併，2014年頓巴斯戰爭開始後，她對弗拉基米爾-普京的過於寬容遷就？她也不後悔。默克爾承認，2015年初，她與當時的法國總統弗朗索瓦-奧朗德談判達成的明斯克協議並非"最佳"，但"這個協議平息了事態，給了烏克蘭時間成為今天的國家"。默克爾認為，當時對俄羅斯的制裁和將其排除在八國集團（G8）之外的決定證明，她並沒有"安撫"克里姆林宮的意願。相反，她說："我不知道如果普京在2014年繼續逍遙法外，無人擔心的話，會發生什麼事情。"

最後，她也不後悔發展了柏林和莫斯科之間的貿易關係，特別是在能源領域，並冒着增加德國對俄羅斯天然氣依賴的風險，支持北溪2號項目。她答稱，“我從未想過普京會因為貿易而改變”，“但俄羅斯是我們的鄰居，我們不能忽視它”。

因此，回過頭來看，默克爾認為，她所做的決定即使不是最好的，也至少是最不壞的。在她看來，這些決定可以使她"與俄羅斯找到一種和平共處的方式，“使我們不會發現自己處於一種戰爭狀態”。儘管她事後認識到，所有這些努力，最終並未能夠建立一個可避免新衝突的“共同安全架構”。

否認對普京天真

默克爾與普京相識於2007年的索契會面。她不想讓人感覺她對普京很天真。她說，普京持續受到前蘇聯解體記憶的困擾。“那天他告訴我，蘇聯的解體是20世紀最嚴重的災難。我告訴他，那是我生命中最美好的時刻之一"。默克爾以此話暗示自己曾在前共產東德（德意志民主共和國GDR）度過的青年時代。

默克爾也承認，面對"隻懂武力語言"的弗拉基米爾-普京，歐洲對他的威脅力度可能還不夠大"。她承認說，普京看到，我們--不僅是德國，還有其他國家--不再像冷戰時期那樣具有打擊力"。

默克爾還說，如果德國近年來未能達到北約規定的將國內生產總值的2%用於國防的目標，年不是她的政黨基民盟的錯，而是她當時的合作夥伴社會民主黨（SPD）的錯，後者當時也反對德國聯邦國防軍購置武裝無人機。