世衛：新冠病毒是由實驗室泄漏出來的假設，值得進一步研究

世衛/新冠起源

法新社發自日內瓦的報道表示，世衛組織任命的專家周四認為，新冠病毒是從中國實驗室逃逸出來的假設，值得“進一步研究”。他們強調，就新冠大流行的起源，不論是哪一種可能，目前都缺乏明確的證據。

廣告 繼續瀏覽後續

27位涵蓋廣泛學科的專家還針對新冠病毒從蝙蝠通過一種尚未確定的中間動物傳播到人類的理論，制定了一份額外的研究清單。

世界衛生組織的新流行病源頭調查專家小組（SAGO）的專家警告說：“這份初步報告無意（事實上也不會）提供關於新冠起源的明確結論，因為需要從報告建議的研究中獲得更多的信息”。

法新社指出，新流行病源頭調查專家小組（SAGO）的使命遠遠超出了只是對新冠起源進行調查。它首先要建立一個最佳實務目錄，以便能夠更好、更快地檢測出下一次流​​行病的載體。

但是，它的注意力自然也集中在新冠病毒的起源上。根據世界衛生組織，自2019年底在中國武漢發現首個新冠病例以來，這一病毒已導致大約1500萬人死亡。

關於新冠起源的爭論在科學界是非常激烈的，但是它的政治層面的意義讓調查變得非常複雜。

在與中國當局進行了長時間的談判後，第一個由國際和中國科學家組成的混合小組於2021年初在中國進行了調查，他們偏重於中間動物的假設，偏重於疫情是從武漢的一個市場開始的。