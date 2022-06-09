北頓涅茨克絕地苦戰:如有西方遠程武器2-3天可奪回

北頓涅茨克

烏克蘭軍隊仍在北頓涅茨克絕地苦戰，試圖奪回被俄軍控制的地盤。盧甘斯克州長蓋達依（Sergei Gaïdaï）今天6月9日表示，只要擁有西方的遠程火炮武器，烏克蘭能"在兩三天內"奪回這座關鍵城市。

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俄軍幾周來一直試圖奪取盧甘斯克地區這個工業城鎮，因為該市對控制整個頓巴斯採礦盆地非常重要。盧甘斯克州長蓋達依周三晚間說，俄軍最近幾天在北頓涅茨克收復了陣地，現在控制了城市的"大部分"地區。

美國已宣布將向基輔提供四套海馬斯（Himars）精密火炮系統，射程大約80公里，這款海馬斯比類似的俄羅斯系統射程略長。烏克蘭人曾多次要求西方提供更多的遠程火箭系統。

美國參謀長馬克-米利將軍周三表示，華盛頓希望在確保烏克蘭士兵已掌握這些系統後，再向他們提供更多。

此外，英國已經宣布將向烏克蘭提供類似的多管火箭炮系統。

盧甘斯克州長蓋達依說，北頓涅茨克的局勢周四"非常強勁"，發生了街頭戰鬥，俄羅斯"不斷"炮擊那些仍被烏克蘭控制的地區。

烏克蘭總統澤連斯基在周三晚間發布的一段視頻中就北頓涅茨克戰局說："我們正在保衛我們的陣地，給敵人造成了巨大的損失"。“這是一場非常艱難、非常困難的戰鬥，可能是這場戰爭中最困難的一場”。

他還說，"在許多方面，這裡戰局正在決定我們整個頓巴斯的命運。

法新社說，對俄羅斯來說，得到這個城市將對其征服整個龐大的頓巴斯煤炭盆地具有決定性意義。自2014年以來，該盆地的部分地區已被親俄分離主義分子佔據。