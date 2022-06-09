台灣歡迎拜登第四次對台軍售 北京重申堅決反對

台灣/美國/中國

台灣6月9日周四對華盛頓批准出售1.2億美元的海軍裝備表示歡迎。法新社說，這兩個盟友表示，此舉將加強台灣的"戰鬥準備"和台灣與美軍合作的能力。

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華盛頓周三宣布，已批准向台灣出售“船舶”和“海軍系統”的備件和"技術後勤援助"，以加強"台灣與美國和其他盟國的協同作戰能力。

五角大樓的國防安全合作局在聲明中說："擬議的軍售將有助於維持受援國的水面艦艇船隊，提高其應對當前和未來威脅的能力。

這是拜登政府的第四次對台軍售，也是今年年初以來的第三次。

台灣國防部在一份聲明中說，該協議應在一個月內生效，將幫助台灣艦艇加強因應"中國飛機和軍艦最近在我國海空域周圍頻繁活動"的戰鬥準備。

據中央社報道，美國宣布對台軍售1.2億美元的「海軍艦艇零附件及相關技術支援」後，中國外交部今天重申中方的一貫反對立場。

據澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅6月9日下午在例行記者會上說，美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美3個聯合公報規定、特別是「817公報」的規定，嚴重損害了中國主權和安全利益，嚴重損害了中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

趙要求美方「撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫」。趙發言人還說，中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。