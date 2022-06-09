新疆：歐洲議會促布魯塞爾對"種族滅絕的嚴重風險"採取行動

歐洲議會/新疆

歐洲議會周四（6月9日）抨擊北京對新疆穆斯林少數民族"種族滅絕的嚴重危險"，並敦促布魯塞爾採取措施結束鎮壓。

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通過舉手錶決，在斯特拉斯堡歐洲議會會議廳開會的歐洲議員們再次像2020年底那樣，"強烈譴責對新疆地區維吾爾族和其他突厥族人的鎮壓"，提到了"反人類罪和種族滅絕的嚴重風險"。

北京否認在該國最西部這一廣大地區對這些少數民族進行任何鎮壓，但在5月底，由14家國際媒體組成的小組公布了一份歸屬於中國警方的泄漏文件，其中披露了數千張被拘留者的照片和書面文件，使人相信鎮壓是中國國家高層下令進行的說法。

歐洲議會在一份聲明中敦促歐盟委員會提議禁止進口一切由強迫勞動和被列為剝削強迫勞動的中國公司製造的產品。

去年12月底，美國總統拜登簽署了一項法律，禁止向美國進口據稱由中國維吾爾人被強迫勞動生產的產品，特別是新疆作為世界主要產地之一出產的棉花、西紅柿和多晶矽（光伏板的一種關鍵材料）。

在周四6月9日表決的不具約束力的決議中，歐洲議會的議員們還呼籲"針對新疆警方檔案中確認的中國高級官員採取額外的制裁措施"。

法新社說，新疆長期以來一直受到被歸咎於維吾爾族分離主義分子和伊斯蘭教徒的襲擊，幾年來，（這些人）一直是被以反恐名義鎮壓的對象。

由非政府組織和情報部門進行的西方研究指責中國當局至少將一百萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族成員關進再教育營，甚至對他們實施"強迫勞動"和"強迫絕育"。

如果存在種族滅絕的風險，歐盟和其成員國必須根據聯合國《滅絕種族罪公約》採取一切必要的措施予以阻止。

法國歐洲議會議員拉斐爾-格魯克斯曼（S&D，左）在投票後說，他們（歐盟委員會）沒有權利視而不見，假裝什麼也沒有發生，繼續與中國照常做生意。