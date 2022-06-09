波蘭總統:法德領導人與普京通話形同當年與希特勒對話

波蘭總統訪談

德國《圖片》報周三晚間在油管發布對波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的訪談。這位50歲的波蘭總統談到了德國承諾卻仍未交付烏克蘭的坦克、來自莫斯科的威脅，以及他對法國和德國領導人與克里姆林宮獨裁者普京的電話溝通的不理解。

廣告 繼續瀏覽後續

《圖片》報副總編戰地記者保羅-隆茨海默（Paul Ronzheimer）在其推特上介紹了6月8日周三晚間他在華沙對波蘭總統安傑伊·杜達的訪談。

法德領導人與普京通話

波蘭總統杜達在採訪中抨擊法國總統馬克龍有關不能讓莫斯科感到羞辱，以及法德兩國領導人與俄總統普京通話的做法。他說，這就像在第二次世界大戰期間與阿道夫-希特勒進行會談。而且這種討論只會使俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭“合法化”。

杜達說，"在第二次世界大戰期間，有人和希特勒這樣說話嗎"？"有誰說過希特勒必須保住面子嗎？有誰說過我們不應該讓希特勒感到羞恥嗎？我沒聽到過這樣的聲音"。

《圖片》報：總統先生，我們坐在這裡，在華沙市中心。你每過多長時間就會想到一次普京也會攻擊波蘭？

安傑伊-杜達："2008年，當俄羅斯進攻格魯吉亞時，波蘭總統（萊赫·卡欽斯基）說了一些在當時聽起來很惡意的話。他說：俄羅斯帝國主義已經更新了自己。我們看到了幾十年來沒有見過的俄羅斯的面貌，但我們知道它是一個帝國主義國家的面孔，它想要奪走別人的自由。必須不惜一切代價制止這種情況。這是歐洲和世界的責任。因為今天是格魯吉亞，明天可能是烏克蘭，後天是波羅的海國家，然後是我國波蘭。那是在2008年8月。我們從那以後一直非常認真地對待他說的這些話"。

讓普京在烏克蘭掉牙

......現在我們必須以一切可能的方式幫助烏克蘭人。我們最大的希望是，讓俄羅斯帝國主義在烏克蘭被切掉牙齒。在此期間，我們將變強大到讓他們不想攻擊我們。所以捍衛烏克蘭，捍衛一個自由的、主權的、由人民自己做主的國家烏克蘭，對我們來說，有根本的意義"。

…..“因為我們可能再次受到威脅，俄羅斯軍隊可能再次出現在這裡。這意味着死亡，被槍斃，被送入西伯利亞。我們非常清楚俄羅斯的潛在入侵意味着什麼。這就是為什麼我們不能讓事情發展到這一步。我們必須在波蘭建立這樣一支軍事力量，以便在我們受到攻擊時能夠保護自己。我們必須建立所有的聯盟以防止攻擊”。

再次攻克柏林

……“對不起，也許德國的一些人會覺得被（我的話）冒犯了。德國經濟的這一部分人根本不關心烏克蘭發生了什麼，不關心波蘭發生了什麼。他們說：我們想做生意，想掙錢，想銷售我們的產品，想購買廉價天然氣和進口石油。也許德國經濟界不相信俄羅斯軍隊可以在柏林慶祝另一場大勝利，並佔領德國的一部分。我們波蘭人知道這是有可能的。這就是為什麼我們的工作不能像往常一樣。這就是為什麼我們呼籲世界和歐洲，不能再像往常一樣與俄羅斯做生意了"。

《圖片》報：很多人批評德國的武器交付不足。

杜達：……“烏克蘭需要重型武器、坦克。兩天前我與澤連斯基總統談過。我們派出了超過240輛坦克（烏克蘭可以操作的）。我們提供了近100輛裝甲車和步槍、彈藥、火箭彈等。我們總共發送了價值20億美元的武器。這是一筆巨大的費用，但我們理解其必要性。我們向大家呼籲：如果有能力，就像烏克蘭提供火炮。烏克蘭需要這些武器來阻止俄羅斯的入侵”。

默克爾北溪2號

當被問及德國前總理默克爾執政期間奉行的俄羅斯政策對目前的局勢負有多大的責任時，杜達說，“我當了七年波蘭總統，我一次又一次地要求她停止北溪2號的建設，但沒有成功。我告訴她，我們與斯洛伐克前總統基斯卡先生一起呼籲停止這個投資。我們試圖告訴她，這是俄羅斯的帝國戰略，其武器就是天然氣。這是一個關乎統治歐洲的問題。他指出，北溪2號的建設事實上是一個很大的政治失望"。