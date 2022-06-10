岸田文雄在亞洲安全會議:烏克蘭可能是明天的東亞

日本/亞洲安全會議

日本首相岸田文雄6月10日在新加坡亞洲安全會議提到台灣局勢時指出，“烏克蘭可能是明天的東亞”。同一天，中國國防部發言人稱，如果台灣獨立，中國將不惜一切代價發動戰爭。

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據法新社報道，日本首相岸田周五在新加坡香格里拉安全峰會的一次會議上提到台灣局勢時表示，“烏克蘭可能是明天的東亞”。

中國國防部發言人吳謙在同一天表示：如果有人膽敢將台灣從中國分離出去，中國軍隊將毫不猶豫地發動戰爭，無論付出什麼代價。

日本首相岸田文雄還表示，"鑒於俄羅斯對烏克蘭的侵略，各國對安全的看法發生了巨大的變化。他特別提到了德國增加國防預算的決定，以及瑞典和芬蘭加入北約的決定。

岸田文雄補充說，他有責任"保護日本人民的生命和財產"，同時為地區和平與安全作出貢獻。他說，為了保護自己，日本"必須提高其威懾力量和應對能力"。他還承諾在今年年底前，他的政府將確定一項新的國家安全戰略。

岸田先生所在的自民黨的目標是將日本防務預算增加到GDP的2%以上，這與北約成員國的目標一致。而傳統上，該國的防衛預算被限制在國內生產總值的1%以下，約為5萬億美元。

另據共同社新加坡報道，日本首相岸田文雄6月10日晚在新加坡出席亞洲安全會議並發表主旨演講。他指出，俄羅斯進攻烏克蘭並非對岸之火，批評在東海和南海憑藉實力單方面改變現狀。他說，日本“將更加積極地應對亞洲面臨的挑戰與危機”，並明言將從根本上強化防衛力，最晚到明年春季制定出旨在維持印太海洋秩序的新計畫。

岸田強調，在強化日美同盟威懾力和應對力的同時，還將與共享普世價值觀的“志同道合國家”多方位推進安全合作。

他指出台灣海峽和平與穩定的重要性，並表示，我們面臨的選擇是：讓基於規則的國際秩序得以繼續，或回到一個由強國在軍事和經濟上脅迫弱國的弱肉強食的世界。

日本首相示意今後3年，將由20個以上國家推進海上保安能力相關的技術合作。他還透露，日本海上自衛隊護衛艦“出雲”號6月13日將開赴印度太平洋，與東南亞等相關國家實施聯合訓練。

共同社說，考慮到被指可能以不透明方式增強核戰力的中國，岸田文雄提出核戰力的信息公開，表示將促進美中兩國的核裁軍對話。