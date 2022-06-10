《巴黎人報》: 馬克龍可能下周訪基輔 愛麗舍宮正在準備

馬克龍/基輔

法國總統馬克龍可能下周訪問基輔，在基輔之前，他可能先去羅馬尼亞看望自烏戰以來部署在那裡的法國部隊。據《巴黎人報》透露，愛麗舍宮正為他此行做準備。

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據《巴黎人報》今天6月10日透露：法國總統馬克龍可能下周三訪問基輔。“不論如何，這是一種正在認真考慮的可能性”。該報說，“據我們的信息，愛麗舍宮正在籌備總統下周二和周三前往羅馬尼亞看望部署在那裡的法國士兵。法國在羅馬尼亞部署了近500名士兵，這是針對俄羅斯侵略烏克蘭的"雄鷹行動"的一部分，意在“安撫”北約東部國家。

該消息說，馬克龍下周訪問羅馬尼亞之後，可能會在烏克蘭首都基輔停留。這兩個國家彼此相鄰。他此行的籌備工作似乎正在加速進行。幾個星期以來，有關馬克龍去烏克蘭首都基輔的旅行，“一直都在法國政界高層談論”。馬克龍在6月4日接受《巴黎人報》採訪時被問及是否會去基輔，他答稱，"我不排除任何可能性"。但他沒有說更多。

愛麗舍宮的人對馬克龍下周的出國旅行既不確認也不否認。只有一位顧問說，"一些項目正在考慮中。沒有什麼是固定不變的。在總統選舉期間，埃馬紐埃爾-馬克龍曾表示，如果他獲連任，會把第一次旅行用於訪問德國，並再次同法國海外部隊的士兵們在一起"。

法國立法選舉將在下周日19日進行第二輪投票。《巴黎人報》說，在如果在第二輪投票的前幾天，馬克龍去一趟基輔，少不得會得到廣泛的議論。

馬克龍總統對烏克蘭首都基輔的最後一次訪問可追溯到今年2月8日，即俄羅斯侵入烏克蘭之前。從那時起，許多西方領導人，從英國首相鮑里斯-約翰遜到歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩，再到美國國務卿安東尼-布林肯，都前往基輔，與烏克蘭總統沃洛季米爾-澤連斯基見了面。