澤連斯基與馬克龍通話要求法國提供重型武器

馬克龍/澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克龍昨天6月9日通了話。雙方談到法國對烏克蘭的軍事援助，包括提供"重型武器"，以及基輔申請加入歐盟問題。

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據幾位美國軍方人士透露，澤連斯基昨天與馬克龍通話時說，烏克蘭已經用盡了所有俄羅斯和蘇聯製造的武器，現在完全依賴外國盟友提供的武器，包括西方大炮。

澤連斯基在推特上說，他向馬克龍通報了烏克蘭針對俄羅斯軍隊的"前線情況"。他補充說，"我們討論了對烏克蘭的其他軍事援助"，並說：我們的對話"特別關注了烏克蘭加入歐盟的方式問題。

巴黎在一份聲明中證實了兩位總統之間的電話聯繫。該聲明還說，馬克龍總統"向澤連總統詢問了當地的最新發展，以及他在軍事裝備、政治支持、財政支持和人道主義援助方面的需求"。

法國總統馬克龍向烏克蘭總統澤連斯基保證說，"法國將繼續動員起來，滿足烏克蘭的需求，包括對重型武器的要求"。

最後，兩國元首"同意保持聯繫，特別是考慮到歐盟委員會將對烏克蘭加入歐盟的申請提出意見，以及隨後在6月23日和24日歐洲理事會的討論"。

法新社說，在馬克龍發出"不要羞辱俄羅斯"的呼籲後不久，基輔對巴黎提出了一波批評。

法國在7月1日之前擔任歐盟輪值主席國，馬克龍一直受到來自烏克蘭的壓力，自2月24日俄羅斯開始進攻烏克蘭以來，基輔一直在等待他的訪問。