英國國防大臣華勒斯前往烏克蘭會唔澤連斯基

英國

英國國防部6月10日表示，國防大臣華勒斯本周已前往烏克蘭與總統澤連斯基以及防長列茲尼科夫會面，以確保英國軍援一直能夠符合戰場實際需求。

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一名烏克蘭軍方消息人士告訴中央社，整體而言，到6月初，西方軍援僅滿足烏軍防衛所需不到10%，要組織強力反攻十分困難。除了性能，軍援武器和彈藥的「數量」也很重要；俄軍至今取得的戰果主要有靠火力打擊方面的數量優勢。

英國國防部沒有公布華勒斯（Ben Wallace）動身訪烏的確切時間，僅指出訪問烏克蘭讓華勒斯從第一線了解烏軍需求。

英國國防部表示，俄烏戰事特性和前線情勢隨時在變化，英國提供烏克蘭的支援也必須跟得上變化，英國將持續提供烏克蘭有效的致命武器、協調國際軍援行動。

中央社報道，華勒斯此行訪問烏克蘭兩天，在首都基輔先後與列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）和澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。三人討論烏克蘭目前及未來可能需要的軍備與訓練，並同意加強互動。

此前列茲尼科夫曾於3月拜會英國國防部；4月，烏克蘭一個政治與軍事代表團訪英，烏克蘭軍方至英國武裝部隊營區與英方討論、現場挑選所需軍備，並接受訓練。

英國國防部指出，英國是第一個向烏克蘭提供致命武器的歐洲國家，目前已提供價值超過7億5000萬英鎊的軍援，包含反裝甲導彈、防空系統等。

此外，英國在協調國際軍援烏克蘭方面扮演關鍵角色，包括領先召集兩場國際軍援會議，以協調35個國家的相關行動。皇家空軍並穿梭各國運送各國軍援至烏克蘭。

英國近日並宣布援贈烏克蘭一批可精準打擊射程80公里以內目標的M270多管火箭系統（MLRS），以協助對抗俄羅斯用以行使無差別攻擊的遠程火炮。烏克蘭部隊將在英國受訓、學習操作這項系統。