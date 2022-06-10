香格里拉安全論壇開幕 中美防長在新加坡會談

中美防長會談

香格里拉安全論壇6月10日在新加坡開幕。中國防長魏鳳和與美國防長勞埃德-奧斯汀（Lloyd Austin）今天6月10日下午在安全論壇間隙舉行會談。

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據美國國防部長勞埃德-奧斯汀在他的推特上說：“我在香格里拉對話會上會見了中華人民共和國的魏部長。我們討論了美國和中國的國防關係，以及全球和地區安全問題”。

據新加坡聯合早報介紹，本屆論壇吸引大約500名與會者。日本首相岸田文雄會會在開幕的歡迎晚宴上發表主旨演講，烏克蘭總統澤連斯基明天下午將以視訊方式發言。中美防長也將分別發表演說。

法新社說，近年來，中美兩國在南中國海、中國在亞太地區日益增長的影響力、烏克蘭戰爭和台灣問題上，一直處於對立狀態。

中國認為台灣這個擁有2400萬人口的島嶼是其歷史上的一個省份，儘管該領土並不受控於北京。北京近年來也加大了對該島的軍事壓力。

該報道還說，在這次中國與美國的國防部長會晤前幾周，30架中國軍機闖入台灣防空識別區。美國指責中國在台灣問題上加劇了緊張局勢，美國國務卿布林肯指這些“入侵”是北京"越來越多的挑釁性言論和活動"的標誌。

周四晚間抵達新加坡的美國防長勞埃德-奧斯汀在周五與他的同行們舉行了一系列會議。

據新加坡政府的一份聲明，在與東南亞國防部長的會議上，美國防長談到了美國"維持一個開放、包容和基於法律的區域安全環境"的戰略。他的評論隱晦地提到了中國在該地區越來越強硬的態度。

美國防長奧斯汀將在周六的論壇上發言，而中國防長魏鳳和將在周日發言。

香格里拉安全對話是英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，簡稱IISS）主辦的年度論壇，彙集高級軍事官員、外交官和軍火巨頭人等。

今年的香格里拉論壇是2019年以來首次恢復舉行，此前，因冠狀病毒（Covid-19）大流行病而兩次推遲。