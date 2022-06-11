澤連斯基呼籲結束俄羅斯對黑海港口封鎖

澤連斯基/香格里拉論壇

烏克蘭總統澤連斯基（右）在新加坡香格里拉安全對話會上發表視頻講話2022年6月11日

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基周六在新加坡香格里拉亞太安全論壇發表視頻講話，他呼籲各國對俄羅斯重新施加國際壓力，以結束其對烏克蘭黑海港口的封鎖，允許糧食出口，以避免全球糧食危機。

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澤連斯基6月11日在在新加坡亞太安全論壇--香格里拉對話上通過視頻發言時警告說，除非恢復烏克蘭的出口，否則"世界將面臨嚴重的糧食危機，甚至亞洲和非洲許多國家會發生饑荒。

在俄羅斯入侵之前，烏克蘭是世界上最大的葵花籽油生產國和主要小麥出口國，由於俄羅斯的封鎖，目前有數百萬噸糧食被阻止出口。

聯合國和一些國家正在推動開放一條海上走廊，以使烏克蘭的出口得以恢復。

澤連斯基向包括中美防長勞埃德-奧斯汀和魏鳳和在內的與會者們表示，"糧食短缺將不可避免地導致政治混亂，並可能導致許多政府被推翻"。

基輔目前正在與聯合國、土耳其和其他國家進行談判，以開放這樣一條允許烏克蘭糧食出口的海上走廊。俄羅斯外長拉夫羅夫本周在安卡拉與土耳其外長恰武什奧盧就這一問題進行了會談，但迄今尚未取得任何進展。

據烏克蘭總統澤連斯基說，烏克蘭目前每月通過火車出口200萬噸穀物，但這仍然遠遠低於其通常的出口量。

法國表示，準備幫助解除對烏克蘭敖德薩港的封鎖，以便在烏克蘭南部和東部的致命戰鬥中把被封鎖的糧食運出烏克蘭。

法國總統馬克龍的一位顧問周五說："我們聽從各方的安排，以便基本上可以實施一項行動，讓人們在完全安全的情況下進入敖德薩港，也就是說，儘管海上有地雷，但能夠讓船隻通過。