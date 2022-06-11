澤連斯基:國際社會不能成為以大欺小的世界

烏克蘭總統澤連斯基在新加坡香格里拉對話會上發表視頻講話身着一名新加坡女生設計的衣服2022年6月11日

2022年6月11日星期六，烏克蘭總統沃洛季米爾-澤連斯基在新加坡舉行的第19屆國際戰略研究所（IISS）香格里拉對話會上發表特別視頻講話。他表示，國際社會不能成為一個以大欺小的世界。

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據新加坡聯合早報報道，烏克蘭總統澤連斯基6月11日下午在香格里拉對話上發表視頻演說，他指出國際社會不能成為一個“以大欺小”的世界。他引述新加坡建國總理李光耀的話說：“我要提醒你們一位你們很熟悉的人說過的話，如果沒有國際法，大魚會吃小魚，小魚會吃小蝦米，我們就不會存在了”。

澤連斯基說，“這是李光耀先生的至理名言，這位領袖敏銳地看到許多事物的根本原因，他清楚知道什麼是有價值的”。

早報證實說，李光耀過去曾以“大魚吃小魚，小魚吃蝦米”的比喻，形容國際政治的現實狀態，並指作為“蝦米”的新加坡，須在國際戰略上與各國建立友好關係。

據早報介紹，澤連斯基今天在香格里拉安全論壇發表視頻講話時，身着一名新加坡女生設計的衣服圖案。澤連斯基說，一位新加坡女生通過非同質化代幣（NFT）方式，以烏克蘭國旗設計了一個圖案，希望他能把這個圖案穿在身上發表演說。

另據法新社報道，澤連斯基呼籲參加香格里拉安全對話的各國代表對俄羅斯重新施加國際壓力，以結束其對烏克蘭黑海港口的封鎖，允許烏克蘭的糧食出口，以避免全球糧食危機。

澤連斯基警告說，除非恢復烏克蘭的出口，否則“世界將面臨嚴重的糧食危機，甚至亞洲和非洲許多國家會發生饑荒”。

在俄羅斯入侵之前，烏克蘭是世界上最大的葵花籽油生產國和主要小麥出口國，由於俄羅斯的封鎖，目前有數百萬噸糧食被阻止出口。而現在烏克蘭每月通過火車只能運出200萬噸穀物。