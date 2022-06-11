澳大利亞賠償法國潛艇合同違約金

澳洲/法國/潛艇

澳大利亞6月11日周六公布了與法國潛艇製造商海軍集團達成的巨額賠償協議，為近一年來導致堪培拉和巴黎之間關係惡化的爭端畫上了一個“經濟句號”。

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澳洲新總理阿爾巴內斯（Anthony Albanese）說，法國公司已經接受了5.55億歐元的"公平和公正的解決方案"，以解決澳方違反560億歐元巨額合同的問題。該事件在去年秋天引起了巴黎和堪培拉的外交危機。

法國通過其國防部長勒科爾努（Sébastien Lecornu）的聲音表示"注意到"了這一協議。

勒科爾努今天在新加坡對記者說，這項協議很重要，因為它將使我們與澳大利亞的雙邊關係翻開新的一頁，並向前看。

早些時候，法國海軍集團在一份簡短的聲明中引述澳大利亞政府首腦的說法歡迎一項"公平"的協議。然而，法國海軍集團當時沒有給出任何關於賠償金額的信息。

該集團說，已"支持"其法國和澳大利亞合作夥伴和分包商的努力。最後，它感謝那些"在五年多的時間裡"推動這個最終流產的計畫的人。

由於澳洲感到中國海軍向南太平洋擴張的威脅加大，2021年9月，當時的澳大利亞總理莫里森突然終止了已準備了十年的法國潛艇合同，宣布將改為購買美國或英國的核動力潛艇。

莫里森這個決定引起了法國總統馬克龍的憤怒，後者指責其澳洲總理有欺騙行為，並召回了法國駐澳大利亞大使，以示抗議。

兩國之間的關係一直很冷淡，直到5月中旬，左翼工黨的阿爾巴內斯當選澳洲總理。自上任以來，他迅速採取行動，修復與法國、新西蘭和太平洋島國的緊張關係，這些國家指責前任保守派政府在氣候變化方面行動緩慢。

據法新社說，法國潛艇合同的失敗總共將使澳大利亞的納稅人損失24億美元。而購買潛艇合同是澳大利亞防禦戰略的核心，以應對在習近平主席領導下在該地區影響力不斷增強的中國。

據介紹，改為購買核動力潛艇可以讓澳大利亞海軍以更隱蔽、更有威懾力的方式來對付中國。