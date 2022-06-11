澳洲防長批北京強軍挑戰鄰國主權 稱願與中國共同繁榮

澳洲/中國

澳洲副總理兼防長理查德-馬爾斯（Richard Marles）在新加坡安全會議首次在國際舞台發表重要講話。他在譴責北京在南中國海加強軍事力量意圖使用武力挑戰鄰國主權的同時，透出澳洲新政府願與中國“共存共榮”的微妙信息。

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《悉尼先鋒晨報》今天6月11日報道說，馬爾斯承認中國不斷增長的實力將使其在世界事務中擁有更大的發言權，但作為澳大利亞的新任國防部長，他明確表示，他認為習近平政權的行動導致地區安全面臨風險。

馬爾斯說："中國在南中國海的軍事化需要被理解為：意圖通過武力否認其鄰國在這一重要國際水道中的主張的合法性。

他說，澳大利亞並不質疑任何國家根據其利益和資源實現其軍事能力現代化的權利。但是，大規模增強軍力必須是透明的，且必須伴有讓人放心的外交政策”。

“中國是自二戰結束以來我們看到的擴軍規模最大和最雄心勃勃的國家。而至關重要的是，中國不可讓其鄰國感到對他們構成風險"。

他譴責了弗拉基米爾-普京對烏克蘭發動戰爭，並擔憂中國也採取同樣的行動，"特別是考慮到中國目前對自己軍隊的投資"。

悉尼晨報這個報道說，不過，馬爾斯先生也利用他在世界舞台上的第一次重要演講，承諾"在安東尼-阿爾巴內塞（總理）的領導下，你們也將看到澳大利亞的調門發生變化"。

他說，"直率是澳大利亞人的性格，我們在表達我們的國家利益和捍衛我們的地區安全方面將始終直率。但是，本屆政府將保持尊重，包括與我們有複雜關係的國家，這包括中國。澳大利亞渴望與中國建立起富有成效的關係。中國哪裡都不會去。我們都必須共同生活，並希望能共同繁榮"。

希望“共同繁榮”

澳洲副總理兼防長馬爾斯說，“直言不諱是澳大利亞人的性格，我們在表達我們的國家利益和捍衛我們的地區安全方面將始終直言不諱”。但是，“本屆政府將保持尊重，包括尊重與我們有複雜關係的國家，這包括中國”。

他還說，“澳大利亞渴望與中國建立起富有成效的關係”。中國在那裡存在着。我們大家必須在一起相處，並希望能共同繁榮"。

悉尼先鋒晨報介紹，在周五的安全峰會開幕晚宴上，馬爾斯坐在中國國務委員兼國防部長魏鳳和對面，同桌的還有美國防長勞埃德-奧斯汀和日本首相岸田文雄。

在與聚集在新加坡參加峰會的其他國防部長進行了一系列對話之後，馬爾斯周六與美國防長奧斯汀和他的日本同行岸信夫舉行了三方會議。馬爾斯周一將前往東京訪問。

至於馬爾斯和魏鳳和的單獨、破冰“一對一”會談，也是有可能的，儘管在謹慎的外交舞蹈中，澳大利亞新政府的二號人物沒有正式尋求坐下來談。

在馬爾斯的講話之前，美國防長奧斯汀在講話中對印太地區的安全進行了直言不諱的評估，他抨擊了中國在國際水域上空與一架澳大利亞飛機進行危險的對抗。