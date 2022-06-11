美國通脹創40年最高 拜登承認將會持續

美國通脹

美國通脹率達到40年來最高水平，5月份同比增長了8.6%。特別是汽油的價格，同比上漲了62%。在中期選舉前幾個月，“加油站的痛苦正在傷害拜登的支持率”。拜登呼籲採取更多措施抑制通脹。他也承認，這波通脹將會持續。

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根據美國勞工部6月10日周五公布的數據，美國消費者價格指數（CPI）5月份同比增長了8.6%，高於4月份同比增幅8.3%。而月度增幅在4月為0.3%之後，5月達到1%。

美國總統喬-拜登在一份聲明中說，"我們必須做得更多--而且要快"，以減緩通貨膨脹，他稱，這將是他的"經濟優先事項"。

承認通脹將持續

據路透社消息，美國總統喬-拜登周五承認這波通貨膨脹將持續下去。他在億萬富翁媒體大亨哈伊姆-薩班(Haim Saban)在比佛利山莊舉辦的民主黨籌款活動上說："我們將不得不在這種通貨膨脹中生活一段時間"。他又補充說："通脹將逐漸下降，但我們將與它共存一段時間"。

美國價格上漲範圍遍及住房、汽油、機票、食品、新車和二手車，還有醫療、服裝等。5月份8.6%的同比增長數據，令4月份開始隱約看到通脹放緩的希望破滅了。

美聯社說，在總統喬-拜登的估計中，美國正處於克服40多年來最嚴重的通貨膨脹的有利地位。但到目前為止，通貨膨脹一直在重壓美國經濟和拜登政府。

拜登總統的政策、他與私營部門達成的交易、監管行動和他對公眾的講演，到目前為止都未能阻止物價的上升。

拜登周五在參觀美國最繁忙的港口洛杉磯港時承諾將繼續與通貨膨脹作鬥爭，這個港口據白宮去年10月表示，將是減少價格壓力的關鍵所在。

中期選舉

法新社說，在關鍵的中期選舉前幾個月，這些數字對喬-拜登很不利，這次選舉將更新國會大部分席位。

美聯社說，在中期選舉之前，加油站的痛苦正在傷害拜登的公眾支持率。

拜登承諾說，"我的政府將繼續盡其所能，為美國人民降低價格"，並呼籲國會迅速通過一項法案，防止航運公司哄擡價格，並稱，政府、國會、央行"都必須為降低通貨膨脹盡一份力量"。

共和黨反對派指責民主黨總統拜登的經濟政策就是通貨膨脹。該黨全國委員會（RNC）主席羅娜-麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）稱：“在喬-拜登的美國，基本必需品的價格就像奢侈品一樣昂貴”。

法新社今天援引牛津經濟研究院首席經濟學家凱西·博斯-特揚-契奇（Kathy Bostjancic）說："較高的通脹數字反映了各種因素持續同時出現"。

她說，從冠狀病毒Covid-19大流行開始的供應困難，已經推高了世界各地的價格。在美國，勞動力短缺加劇了這一趨勢，政府的慷慨援助更刺激了需求。

烏克蘭戰爭加劇了這種現象，推高了汽油和食品價格。因此，今年5月，能源的通貨膨脹率同比上漲了34.6%，這是2005年9月以來的最高增幅；食品的通貨膨脹率為10.1%，這是1981年3月以來的最高增幅。

汽油漲62%

拜登抨擊美國石油巨頭"利用烏克蘭戰爭造成的困難獲取過多的利潤或提高價格致使家庭的情況變得更糟"。

拜登在洛杉磯發表演講後開玩笑說，"埃克森公司本季度賺的錢比上帝還多"。他再次批評這家石油公司只為提高其利潤，而沒有吸出更多的石油，以使價格下降。

法新社說，美國人非常依賴他們的汽車，而且往往喜歡耗油的車型，但汽油價格每天都在打破新記錄，周五達到平均每加侖（4.55升）4.986美元，同比增加了62%，而一年前的價格為每加侖3.073美元。

據《華盛頓郵報》引用的美國汽車協會的數據，這甚至導致4月份因燃料耗盡而提出的援助的申請猛增了三分之一。