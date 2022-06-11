美國防長奧斯汀：華盛頓"決心"保持台灣現狀

美中台/香格里拉對話

美國防長勞埃德-奧斯汀在第19屆國際戰略研究所（IISS）香格里拉對話（亞洲年度防務和安全論壇）全體會議上發言。2022年6月11日新加坡

美國防長勞埃德-奧斯汀（Lloyd Austin）周六在新加坡亞洲安全會議上表示，華盛頓"決心"保持台灣的現狀，並承諾在北京的"挑釁性和破壞性"行動越來越多的情況下，協助台灣加強自衛能力。

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美國國防部長奧斯汀今天6月11日在亞洲主要的安全論壇---香格里拉對話上說，“我們將繼續履行我們在《台灣關係法》下的承諾，這包括協助台灣和保持台灣擁有足夠的自衛能力”。“而這意味着要保持我們自己的能力，以抵禦任何使用武力或其他脅迫形式，危及台灣人民和台灣社會或經濟制度安全的行為”。

他補充說，“所以我們的政策沒有改變"，"但不幸的是，對於中華人民共和國來說，這似乎不是真的。... 我們目睹了在台灣附近發生的挑釁和破壞穩定的軍事活動穩步增長。這包括近幾個月來，解放軍的飛機在台灣附近飛行的數量創下新高，而且幾乎每天都有”。

然而，在試圖平息緊張局勢的同時，奧斯汀也斷然拒絕了台灣獨立的概念。他補充說：“我們不尋求對抗或衝突”。

美國防長這番講話是在他與中國防長魏鳳和會晤第二天發表的。在那次會晤中，北京方面加倍強調了其對台灣的言辭。

據中國國防部發言人稱，在雙邊會談中，魏鳳和告訴勞埃德-奧斯汀，如果有人膽敢把台灣從中國分離出去，中國軍隊將毫不猶豫地發動戰爭。

《政客》引述參加新加坡會議的西方官員說，北京這個強烈反應是對美國總統喬-拜登最近承諾如果中國入侵這個自我統治的民主島嶼，美國將在軍事上保衛台灣的表態做出的回應。

一位不願透露姓名的中國高級官員說，他同意美國駐華大使尼古拉斯-伯恩斯的觀點，後者本周將美中關係描述為1972年以來的“最低”時刻。

該報道說，台灣已成為香格里拉會議的一個主要焦點，因為俄羅斯對烏克蘭的戰爭增加了印太地區安全局勢的不確定性。

奧斯汀暗指這兩個地區之間有可比性。他說“規則重要嗎？主權重要嗎？我們共同建立的體系是否重要？”。 “我人在這裡，就是因為基於規則的國際秩序在印度洋-太平洋地區與在歐洲一樣重要”。

他補充說，“當中華人民共和國[People's Republic of China]對其領土要求採取更加脅迫性和侵略性的做法時”，“這一點尤其重要”。

奧斯汀還強調了中國軍方最近幾個月對澳大利亞飛機的攻擊。他指出，最近一次攻擊事件“嚴重危及了飛機上的所有人”。