世貿大會聚焦分歧多多的漁業補貼與疫苗專利

世貿組織

2022年6月11日，在日內瓦舉行的世貿組織部長級會議前夕，示威者高舉 "Y'a des patates qui se perdent "的橫幅，"patates "意為 "拳頭"，反對世界貿易組織。世界貿易組織第十二屆部長級會議將於2022年6月12日至15日在日內瓦舉行。

為期四天的世貿組織部長級會議今天周日在日內瓦拉開帷幕，這是四年來世貿組織的164個成員國的部長首次召開會議，會議討論的焦點是漁業補貼以及疫苗的專利問題。

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根據世貿組織周六發表的公告，期待為期四天的部長會議能夠就引發爭議的疫苗專利問題以及談判了二十多年的漁業補貼問題達成一致。

領銜主導漁業談判的哥倫比亞大使聖地亞哥-威爾斯在公告中列舉了連續幾個月來的談判所取得的進展，例如在棘手的 "領土 "問題上取得了進展，決議草案排除了許多高度敏感的領土爭端將不由世貿組織小組解決的想法。在確定發展中國家的優惠待遇機制和燃料補貼方面也取得了進展。大使特彆強調， 等待的時間越長，魚類的損失就越大，魚類的損失越大，也就是大家所有人的損失就越大。

有關漁業補貼的文本是否能夠獲得通過是衡量此次大會是否取得成功的關鍵，此外，上周五剛剛敲定的另一個有關疫苗專利的文本也是此次大會的焦點議題。此一文本涵蓋兩大內容：其一是促進對抗當前和未來大流行病所需的醫藥成分的流通，其二二是允許暫時取消新冠疫苗的專利。

這兩者都引發全球主要制藥行業業內人士一家製藥集團所在國的反對， 一個是為了促進對抗當前和未來大流行病所需的成分的流通，另一個是為了允許暫時取消Covid疫苗的專利。

製藥集團認為取消專利侵犯這知識產權，而對於非政府組織來說，該文本沒有走得足夠遠，無法真正有效。

世貿組織總幹事恩戈齊-奧孔喬-伊維拉承認上述談判進展艱難，不過，他們已經盡了最大努力。

同往年一樣，世貿大會尚未啟動，日內瓦會場門前示威活動已經初具規模，數十個西方農業組織的成員在日內瓦遊行，抗議貿易協議衝擊各國的小型農場主，譴責烏克蘭戰爭導致農副產品價格攀升。

此外，據中國官媒報道，俄羅斯杜馬上個月表示有意推出世貿組織以及世衛組織以示抗議。