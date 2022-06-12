中國防長:將為防止台灣獨立"戰鬥到底"

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中國防長魏鳳和將軍在新加坡第19屆國際戰略研究所（IISS）香格里拉對話（亞洲年度國防和安全論壇）全體會議上發言2022年6月12日

倫敦國際戰略研究所（IISS）第19屆香格里拉安全對話6月12日進入最後一天。40多國的防長，官員，學者等500人聚焦印太地區安全。台灣和南中國海的緊張局勢成為焦點。中國防長表示了反對台灣獨立不惜發動戰爭的意願。

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據法新社消息，中國防長魏鳳今天周日在新加坡香格里拉安全對話上發言。他以攻擊的口吻表示，為防止台灣宣布獨立，中國將不惜一切代價戰鬥到底，他並說，“這是中國的唯一選擇"。

魏鳳和這一聲明聽起來像是對美國防長勞埃德-奧斯汀前一天講話的反駁。奧斯汀昨天譴責了北京在台灣附近的“挑釁”和“破壞穩定”的軍事活動，提到中國軍機史無前例地侵入台灣防空區，在最近幾個月提高了對台灣的壓力。

據五角大樓稱，奧斯汀告訴魏鳳和，北京應該“避免”在該地區採取任何進一步破壞穩定的行動。他也強調了保持“與中國國防官員的溝通渠道完全開放”以避免誤判的重要性。

魏鳳和今天說：“那些為了分裂中國而追求台灣獨立的人肯定不會成功”，並說，“任何人都不應該低估中國軍隊維護其領土完整的決心和能力”。

魏鳳和還敦促華盛頓“停止詆毀和遏制中國（......）停止干涉中國的內部事務，停止損害中國的利益”。但他又以較溫和的態度呼籲建立"穩定"的中美關係，他說，這對“世界和平至關重要”。

法新社說，南中國海是另一個主要引爆點。中國聲明對這一資源豐富的海域幾乎全部擁有主權，每年有數十億美元的海上貿易通過該海域。

魏鳳和周日堅持認為，中國尊重航行自由，並對華盛頓進行了隱晦的抨擊。他說：“某個大國長期以來以航行自由為借口實行航運霸權”。

魏鳳和還表示，中國是朝鮮的主要盟友，在最近一輪武器試驗之後，希望朝鮮半島實現和平。他說：“現在（解決）問題的關鍵是關注和滿足所有各方的安全利益”。