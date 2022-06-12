華郵: 澤連斯基籲國際社會在中國動武前助台灣抵禦侵略

澤連斯基/台灣

烏克蘭總統澤連斯基周六在香格里拉安全對話上發表視頻講話呼籲亞洲國家支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，同時他也呼籲國際社會在北京對民主台灣發動攻擊之前，幫助台灣抵禦中國的侵略。

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《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）表示，澤連斯基的這些評論有可能打亂烏克蘭與中國之間微妙的平衡，但澤連斯基堅持認為，無論侵略者在哪裡出現，都必須進行抵抗。他認為，亞洲國家不應等到危機發生時才採取有利於台灣的行動，那將重蹈歐洲在俄羅斯總統普京攻擊烏克蘭之前（不作為）的覆轍。

羅金說，澤倫斯基這番講話是在他向香格里拉會議發表視頻講話之後發表的。香格里拉對話是由總部設在倫敦的國際戰略研究所組織的亞太國防和外交官員年度會議。澤連斯基告訴與會的政要們，烏克蘭危機不僅對歐洲，而且對亞洲都是一個緊迫的問題。他警告那些置身事外的國家，除非迅速擊敗普京，否則他們將很快面臨糧食、能源和經濟危機。

羅金在澤連斯基發表了事先準備的言論後，問他對台灣有什麼建議，“因為台灣正面臨來自其鄰國中國的類似經濟和軍事脅迫行動（雖然還沒有動武）”。

他回答說，“烏克蘭是國際社會的一個教訓：國際社會應該在戰爭爆發前就向面臨侵略的國家提供援助”。

澤連斯基還說，沒有人從[戰爭]中受益，除了某些對自己的野心規模仍不滿足的政治領導人。他們的胃口不斷膨脹"。因此，我們需要一個外交決議來支持那些需要幫助的國家。羅金說，澤連斯基說這番話時沒有提中國國家主席習近平的名字。

澤連斯基補充道，烏克蘭的例子表明，一旦戰爭爆發，人類會付出驚人的代價，因此必須盡一切努力尋找外交解決方案，儘可能避免發生直接衝突。而與此同時，國際社會必須在緊張局勢演變成暴力之前進行干預，以確保一個小國能夠抵禦侵略者。

羅金說，北京對台灣問題上的敏感在會議上得到了充分展示。美國國防部長勞埃德-奧斯汀周五與中國國防部長魏鳳和將軍會面。據一位美國官員說，奧斯汀就中國對台灣越來越多的恐嚇與魏鳳和對質交鋒，指出這種恐嚇有可能破壞長期存在但脆弱的現狀，並拒絕了中國關於台灣海峽完全屬於中國的論點。

這個報道說，奧斯汀周六在香格里拉論壇的一次演講中說：“我們已經看到在台灣附近的挑釁性和破壞穩定的軍事活動穩步增加”。“這包括解放軍[People's Liberation Army]的飛機在最近幾個月以創紀錄的數量在台灣附近飛行，而且幾乎每天都有”。他並說，“維護台灣海峽的和平與穩定不僅僅是美國的利益”。“這也是一個國際關注的問題”。

羅金透露：在勞埃德-奧斯汀與魏鳳和會晤後，中國國防部指責美國和"台獨勢力"破壞了現狀。北京還聲稱，魏鳳和告訴奧斯汀，如果有必要，中國會毫不猶豫地在“發動戰爭”，並"將任何台獨陰謀擊得粉碎"。但美國的消息人士告訴羅金說，“魏鳳和在與奧斯汀的會談中從未說過這些話”。

華郵專欄作家羅金說，儘管中國堅決否認烏克蘭與台灣局勢有關聯，但參加新加坡會議的幾位亞洲領導人表示，俄羅斯入侵烏克蘭對該地區來說是對中國可能攻擊台灣敲響的警鐘。正如日本首相岸田文雄周五晚上在會議上發言時所說，"今天的烏克蘭可能就是明天的東亞"。