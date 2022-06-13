烏戰促進了全球食品保護主義 20國限制出口

烏克蘭/全球食品保護主義

烏克蘭南部Mykolaiv鎮附近的一塊田地上，被摧毀的俄羅斯軍車與旁邊的炮彈。 2022年6月12日照片

全球相繼有國家出台糧食及主要食品的出口禁令。為了優先確保本國的供應，發布出口禁令的國家目前已達到20個。在小麥和雞肉等依賴進口的國家，價格上漲和供應短缺變得突出，加速的全球通貨膨脹的隱憂進一步被推高的可能性也在加強。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞署名中野貴司、馬場燃、山本裕二今天報道稱，據美國智庫國際食物政策研究所（IFPRI）統計，截至6月7日，決定實施事實上的出口禁令的國家已達20個，包括印度、馬來西亞、阿根廷和加納等。這一影響波及亞洲、中東和非洲等廣泛地區，涵蓋小麥、植物油、雞肉及牛肉等全球的餐桌和餐飲業不可或缺的品類。

該報道說，俄羅斯進攻烏克蘭成為各國優先確保本國糧食和食品的“食品保護主義”加強的契機。作為佔世界葵花籽油出口份額的近5成、世界第5大小麥出口國的烏克蘭的出口也日趨困難，植物油等的價格上漲。生產國為了將對國內食品價格的影響控制在最小限度，開始禁止出口。

被期待用於替代烏克蘭產的世界第2大小麥生產國印度於5月中旬決定停止小麥出口。由於砂糖的印度國內價格4月上漲逾5％，該國自6月1日起還開始限制砂糖的出口。印度政府在通知中表示“旨在穩定國內消費和價格”。美國農業部統計顯示，印度是2021～2022年度的砂糖產量排在世界首位、出口量也僅次於巴西和泰國的主要國家。

生產全球棕櫚油約6成的印度尼西亞政府於5月23日解除了4月下旬引進的棕櫚油禁運措施，但自5月底開始，要求生產企業將產量的一定比例供應國內。當地報紙報道稱，屬於大米主要生產國的泰國為了確保大米農戶的收入，正在攜手越南推高國際價格。

據該報道，各國出台主要食品出口禁令的原因是，食品漲價將導致對現政府的批評和政局動蕩。在斯里蘭卡，陷入生活困境的市民發起抗議遊行，總理和閣僚被迫辭職。而在鄰國印度，4月的消費者物價達到約8年來最高水平，政府正密切關注通貨膨脹的發展。

另外，氣候變化也在引發供應短缺。印度政府5月將2021～2022年度的小麥產量預期定為1億641萬噸，比當初預期下調約4％。3月以後襲擊印度全境的熱浪是主要原因。

該報道稱，加強限制對出口國來說也是雙刃劍。印度尼西亞當地報紙報道稱，該國因棕櫚油禁運措施影響，最多損失了22億美元的外彙收入。亞洲很多國家由出口拉動經濟，在世界經濟減速隱憂加強的背景下，導致經濟明顯惡化的因素將增加。

該報道原文鏈接：https://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/economic-policy/48816-2022-06-13-05-00-56.html