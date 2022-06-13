聯合國人權高專：巴切萊特稱不尋求連任

聯合國/巴切萊特

聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特周一今天在日內瓦宣布，她將不尋求連任。在做出這一宣布之前，她的這一決定一直是一個秘密。法新社在最近幾周會見的許多外交官表示，他們不知道她的這一想法。很少有聯合國人權高級專員在這一職位上表達希望連任，法新社說或與來自世界各國的壓力有關。

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據法新社今天報道稱，聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特這位70歲的智利前總統今天對聯合國人權理事會說，“隨着我作為高級專員的任期結束，第50屆理事會的今天會議將是我的最後一次發言。” 巴切萊特沒有向在場的代表們進一步說明她為什麼選擇此時做出宣布。

人權事務高級專員的職位通常受到來自世界各國的強大政治壓力，儘管它最多可以擔任兩屆，但幾乎所有巴切萊特的前任都避免了停留時間超過一屆。

巴切萊特是智利的第一位女總統，也是酷刑受害者，於2018年被聯合國秘書長古特雷斯任命為高級專員。她的任期到8月底結束。

法新社說，近幾個月來，她一直受到嚴厲和反覆的批評，批評特別是來自美國，但也來自人權觀察和大赦國際等主要人權組織。他們批評巴切萊特對中國的侵犯人權行為採取了過於寬鬆的態度。他們還批評巴切萊特在訪問中國期間沒有更強烈地譴責這些侵權行為。

這是自2005年以來聯合國人權高級專員對中國的首次訪問。

巴切萊特還因推遲發表一份記錄新疆人權狀況的報告而受到批評。

巴切萊特今天表示，她將首先與中國當局分享這一報告--正如與任何國家的傳統做法一樣--然後再發表。

巴切萊特還強調，在與中國官員，包括在與中國國家主席習近平的交流中，她提出了中國侵犯人權的問題。巴切萊特說：“我在與所有成員國的互動中一直強調對話的重要性，即使是在最困難的問題上。”

巴切萊特女士宣布與中國達成了協議，將舉行人權問題高級別年度會議。

據法新社說，巴切萊特於1951年9月29日出生在聖地亞哥，她的童年隨着她的父親（一名空軍飛行員）的工作調動而在智利縱橫交錯。1970年，她開始學習醫學並加入社會主義青年團。1973年9月11日，即奧古斯托-皮諾切特政變的日子，她的父親被逮捕。6個月後，他死在了拘留所里，被他的同僚折磨得死去活來。

阿爾貝托-巴切萊特的死將永遠標誌着他女兒的生命受到影響與改變，巴切萊特立志將永遠希望不辜負她心愛的、令人欽佩的父親。

巴切萊特繼續她的醫學研究，但在1975年1月，她和她的母親被秘密部門逮捕，他們被帶到格里馬爾迪別墅拘留中心，這兩個人在那裡也都受到了酷刑。

但後來，巴切萊特兩次當選成為她的國家的總統。巴切萊特女士的第一個任期（2006-2010年）以創紀錄的人氣結束，之後她不能立即參加連任，因為憲法禁止連續兩屆任期。

巴切萊特再後來被任命為聯合國婦女署的執行主任，離開聖地亞哥前往紐約。隨後，她擔任了第二個任期（2014-2018年）的智利總統，在此期間，她以一系列進步的改革措施撼動了這個以非常保守著稱的社會，包括採用同性婚姻和使以前被禁止的墮胎非刑罪化。