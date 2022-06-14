世界在核武器上的花錢越來越多

核武器

根據國際廢除核武器運動（ICAN）的一份報告，2021年，核大國用於原子彈庫現代化的支出增加了近9%，達到824億美元。據廢核運動專家認為，核武器沒有什麼用處，去年世界花費巨大使核武器庫現代化，卻不能阻止有核大國俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭。

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國際廢除核武器運動的新報告說，世界在核武器上的花費越來越多。根據周二公布的報告，僅美國去年就在核計畫上花費了442億美元，比前一年多了12.7%，而中國則花費了117億美元（+10.4%）。俄羅斯（86億美元）、法國（59億美元）和英國（68億美元）花在核武器上。

法新社說，國際廢除核武器運動ICAN因在禁核條約方面的不懈努力而在2017年獲得諾貝爾和平獎。而禁核條約已被59個國家批准，但其中沒有一個核大國。

國際廢除核武器運動的報告說，巴基斯坦的核武器開支為11億美元，低於前一年的10億美元，而印度將其核武器開支削減到23億美元（2020年為25億美元）。

以色列從未正式承認自己擁有核彈，但根據ICAN的數據，以色列在這方面花費了12億美元，與前一年相同，ICAN估計，朝鮮在2021年的核計畫上花費了6.42億美元，而2020年為7億美元。

據該非政府組織補充說，核國家為維護核武庫的現代化，用納稅人的錢償付私營公司（共302億）新合同，而這些私營公司又購買了智囊團和壓力集團的服務，以維護核武器的政策效用。

據ICAN的研究協調員Alicia Sanders-Zakre評論說，“但這份報告表明，核武器是無用的。"IAlicia Sanders-Zakre認為，"有核國家在2021年額外花費了65億美元，卻無法阻止一個核大國在歐洲發動戰爭，"她批評俄羅斯入侵烏克蘭。ICAN的研究協調員Alicia Sanders-Zakre還認為，"這就是為什麼我們比以往任何時候都更需要多邊核裁軍。"