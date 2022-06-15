美國發起、北約組織，近50個國家商討對烏克蘭的武器

北約

當烏克蘭爭取從國外進一步獲得大量武器供應，以抵擋俄軍進攻的時候，北大西洋公約組織和其他地區共幾十個國家的國防部長6月15日召開會議，商討對烏克蘭運送武器事宜。

廣告 繼續瀏覽後續

星期三在布魯塞爾舉行的會議是趁北約召開國防部長會議之便舉行，與會者還包括北約官員以及芬蘭、瑞典和東亞國家代表，由美國國防部長奧斯汀發起。這是相關近50國為商討並協調援助烏克蘭而舉行的第3次會議。

中央社報道，烏克蘭總統幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）6月15日表示，烏克蘭需要1000門榴彈炮、500輛戰車和1000架無人機等軍備。

西方國家承諾，將為烏克蘭提供北約標準武器，包括美製先進火箭。但部署這類武器需要時間，而且烏克蘭需要西方繼續提供支援協助轉換到新的補給和武器系統，而烏克蘭蘇聯時期武器彈藥庫存在不斷減少。

在會議展開前，北約秘書長斯托爾騰貝格（Jens Stoltenberg）表示，盟邦將繼續提供烏克蘭重型武器和長程火箭系統；同時他預期，本月稍後召開的北約高峰會將商定新一批援烏軍備。

斯托爾騰貝格說：「有時這些努力需要時間，這正是召開今天這種會議之所以重重要的原因…我們將在今天會中接見烏克蘭代表，以確定他們想對我們提出的挑戰和問題。」

另據中央社報道，烏克蘭星期三展現一門法國制自走榴彈炮的威力，朝俄軍控制的地區開轟。

在烏克蘭東部前線某個地點，烏軍第55旅炮兵部隊的士兵駕駛漆着迷彩的凱撒式車載自走炮抵達泥濘的田野，並發射3枚炮彈 。

一名觀測官表示， 目標位於38公里之內。這種重型火炮的精準度評價很高，是俄軍2月24日入侵以來，各國為烏克蘭提供的新式現代化武器之一。

凱撒式自走炮是由部分國有的法國奈克斯特公司（Nexter）建造， 由一輛6輪軍車搭載，射程達到40公里以上。