美韓決定加強兩國在國防太空領域的合作共同應對朝鮮威脅

美韓合作

韓國國防部長官李鍾燮周三表示，將基於韓美首腦會談共識，與美方開展聯演加深韓美國防太空夥伴關係，並提升韓軍太空力量。

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韓國國防部長官李鍾燮指出，在朝鮮核導威脅不斷升級的情況下，太空和網絡方面的軍備競爭也日益激烈。隨着基於衛星的太空軍用化漸成氣候，太空力量成為國家安全的重要保障。為實現從去年起推進的“基合同性發展太空防衛”的目標，韓軍將對聯合太空作戰的執行理念進行細化。

李鍾燮當天在向韓國空軍發展協議會第10次安全學術會議致的書面賀詞上做出如上表述。李鍾燮介紹，韓軍一直多方推進太空防衛力量建設，以強化國家太空力量並應對未來安全威脅。得益於此，韓軍今年1月成功部署電子光學衛星監視系統，而且即將擁有軍用偵察衛星。

韓國國防研究院的報告顯示，朝鮮今年至今導彈試射所需費用或達到4億至6.5億美元。報告稱，朝鮮今年伊始至本月5日共17次（不含火箭炮）試射33枚彈道導彈和巡航導彈。據推算，材料費約2.08億美元至3.25億美元。若計入人工成本和其他費用，朝鮮射彈所需費用或達4億至6.5億美元。

韓國外交部長官樸振周二在華盛頓與美國國務卿布林肯舉行會談後表示，韓美商定，若朝鮮進行核試驗，兩國將爭取從聯合國安理會層面推出包含嚴厲制裁措施的新制裁決議。樸振指出，面對朝鮮可能進行核試且還有可能使用戰術核武的情況，韓美一致認為，解決朝鮮問題是韓美兩國最優先的政策課題。韓美在會上重申，雙方將以靈活開放的態度，始終對朝敞開對話大門。

樸振說，在解決朝核問題上中國發揮建設性作用十分重要，韓美有必要與中方進行戰略溝通。韓國一名高官表示，如果朝鮮發起包括核試驗在內的挑釁，中國和俄羅斯也沒有太多理由反對採取對朝制裁。該官員透露，韓美還決定醞釀在聯合國框架外製裁朝鮮的多項方案。