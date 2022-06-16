中國石油消費加升全球石油需求

能源/石油

國際能源署（IEA）6月15日首次發布2023年的世界石油需求展望，預測稱需求將超過新冠疫情擴大前，創出歷史新高。以發達國家為中心，石油價格上漲和經濟減速正在打擊消費的增長。另一方面，中國的需求復蘇將拉動增長。美國等國將推進石油增產，但由於經濟制裁，俄羅斯的產油量大幅減少，今後供應短缺或將被強烈意識到。

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據日本經濟新聞署名濱美佐、蛭田和也今天報道稱，全球石油需求受中國拉動2023年將超疫情前。

據IEA預測稱，2023年的全球需求為每日1億160萬桶，高於此前最高的2019年（1億40萬桶）。預計到2023年10～12月單日需求達到1億270萬桶。相比上年的需求增加2.2％，與2022年的1.8％相比有所擴大。IEA認為在2022年內，中國的需求將恢復，抵消發達國家的消費放緩。隨着旅遊需求從新冠疫情中復蘇，航空燃料需求將增長，同時石油化學原料的需求也將增加。

另一方面，IEA預測2023年的石油產量平均為每日1億110萬桶，與2022年預期相比增加1.3％。起到拉動作用的主要是非石油輸出國組織（歐佩克、OPEC）的產油國。作為世界最大產油國，美國的日產量將達到1914萬桶，出現6.3％的大幅增加。預計包括歐佩克和俄羅斯等在內的“歐佩克+”的產量到2023年將比上年減少約50萬桶/天。受制裁影響，俄羅斯的產油量降至871萬桶/天，相比上年出現16％的大幅減少。

據該報道，對俄羅斯產石油的封鎖也是加劇供應短缺的因素之一。參加經濟制裁的西方國家避免購買俄羅斯產石油，另一方面，中國和印度等則正在增加採購廉價的俄羅斯產石油。在2022年5月，俄羅斯的石油產油量比上月增加。不過，歐美正在推進加強制裁。日本綜合研究所的副主任研究員松田健太郎表示，“根據中印在多大程度上維持採購俄羅斯產石油，全球供不應求的程度將受到影響”。