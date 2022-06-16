報複製裁 俄羅斯將澳洲121人列入黑名單

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俄羅斯於6月16日宣布，將121名澳大利亞公民列入黑名單，其中包括澳大利亞國防官員、商人，以及“悉尼晨驅報”（The Sydney Morning Herald）和“澳洲人報”（The Australian）等媒體的記者和編輯。

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俄羅斯於6月16日宣布，將121名澳大利亞公民列入黑名單，其中包括澳大利亞國防官員、商人，以及“悉尼晨驅報”（The Sydney Morning Herald）和“澳洲人報”（The Australian）等媒體的記者和編輯。

俄羅斯外交部表示，列出這份黑名單是為了應對“澳大利亞政府與日俱增的制裁，且制裁的對象是愈來愈多的俄羅斯公民”。

俄羅斯外交部發表聲明說，名單上的人士包括澳大利亞國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）、人工智能研究員華爾希（Toby Walsh）和澳洲人報總編輯杜爾（Christopher Dore），他們一律被“無限期”地禁止入境俄羅斯。

俄羅斯指控名單上的人士鼓吹“恐俄議題”，並表示，這份名單未來還將得以擴充。

之前，俄羅斯4月份時曾宣布，禁止澳大利亞和新西蘭領導人入境，以報復澳大利亞和新西蘭因俄軍對烏克蘭的軍事行動而對俄羅斯實施制裁。