“不可辱俄”分歧翻篇 馬克龍追加6門凱撒大炮

馬克龍/澤連斯基

"我們已經翻過了這一頁"，烏克蘭總統澤連斯基為他的法國同行馬克龍因呼籲"不要羞辱"俄羅斯而引發的爭議畫上了“句號”。

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據法新社今天6月17日發自基輔的報道說，澤連斯基周四在烏克蘭總統府的花園裡與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉和羅馬尼亞總統約翰尼斯在一起時說：他與馬克龍總統的關係是透明和坦誠的。

對於法國總統馬克龍因呼籲"不要羞辱"俄羅斯而引發的批評爭議，烏克蘭總統澤連斯基說，"我們已經翻過了這一頁"。

澤連斯基更傾向於歡迎這樣一個事實，即四位歐洲領導人說他們準備"立即"給予烏克蘭歐盟候選國地位。

他說，“這是一個歷史性的結果”，並希望“其他23個歐盟成員國能在6月23日和24日的歐洲峰會上團結起來支持這一立場”。

馬克龍和澤連斯彼此熟悉，在後者還是總統候選人時，馬克龍就是最早接待他的歐洲領導人之一。昨天他們二人在攝影師面前通過用力握手和擁抱，展示了他們的默契。

法國總統馬克龍之前呼籲不要"羞辱"俄羅斯"的言論引起了大量的口誅筆伐。比如烏克蘭外長庫列巴就說，這種言論只會"羞辱法國"。

馬克龍昨天在基輔對自己的說法進行了詳細解釋，強調他的不要羞辱俄羅斯的言論是針對戰爭結束後，談判歐洲新安全架構而發的。

他說，“今天，俄羅斯正在對烏克蘭發動戰爭。我如何能向一個烏克蘭男人或女人解釋說，'你不能羞辱俄羅斯，俄羅斯人民，和其領導人”？

追加凱撒大炮

然後，馬克龍又鏗鏘宣布說，"今天，我們必須贏得這場戰爭。法國明確支持烏克蘭，要讓烏克蘭贏。"

馬克龍同時宣布，除了已部署在烏克蘭的12門對抗俄國人的凱撒大炮之外，法國再向烏克蘭增派6門凱撒炮。

不過，馬克龍仍然堅持說，在這場戰爭結束時（......）我們決不能犯別人過去所犯的錯誤"，他指的是1918年一戰結束時對戰敗德國的報復（為二戰埋下種子）。

法國外交消息人士說，屆時有必要在歐洲建立"持久和平"，其中烏克蘭與北約的關係及其潛在的中立性將被擺在桌面上，戰爭賠償和對俄羅斯戰爭罪行的譴責也是如此。

此外，馬克龍還堅稱，他不主張對俄羅斯佔領的領土做出任何讓步，也不主張承認俄羅斯通過軍事力量獲得的既成事實。

澤連斯基曾表示，他懷疑像法國總統那樣，為結束烏戰而與俄羅斯總統普京交談，是否有用。

在剛過去的5月，烏克蘭總統澤連斯基還指責法國總統馬克龍想通過向普京提供"讓步"來給他一條"出路"。

法國總統還強調：不向俄羅斯作出領土讓步，不承認以軍事力量獲得既成事實。他說，"這絕不是我們所做的，我們既不同意做一些讓步，也不談判一些讓步。"

烏克蘭總統澤連斯基還表示，他對像法國總統那樣為結束戰爭而與俄總統普京進行交談的用處感到懷疑。他說："我不確定是否存在俄羅斯聯邦總統準備聽取任何意見的可能性。

深度參與烏克蘭危機的馬克龍是少數幾個定期與克里姆林宮的主人交換意見的領導人之一，這在東歐是不可理解的。

馬克龍承認說，烏克蘭人面對俄羅斯軍隊在頓巴斯採礦盆地的攻擊，正在遭受嚴重損失。

"我們可以看到，今天當地局勢的發展並不能證明應該與普京對話。"不過，我不排除在糧食安全等緊急問題上這樣做（與普京通話）"，他說，他指的是被俄羅斯封鎖在敖德薩港的烏克蘭糧食，有可能造成非洲或中東地區的糧食短缺。