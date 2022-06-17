世貿大會達成"前所未有的 "成果

世貿組織，疫苗，糧食

為其五天的世貿組織的164個成員國大會周五落下帷幕，按照世貿組織的說法，此次大會就疫苗專利，漁業補貼，糧食安全等領域達成了"前所未有的 "成果。

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疫苗專利

首先就談判已久的薪管疫苗的專利問題，各國承諾將在五年內對發展中國家取消專利保護，中美在此議題上爭執持久，北京表示將不會利用該專利豁免權，而華盛頓要求北京做出書面承諾。協議承諾將在今後的六個月內，啟動有關解除與疫情有關的測試以及治療產品的專利限制。

漁業補貼

其次，在取消漁業補貼方面，一直到會議的最後一刻，是否達成協議依然是一個未知數，最終的協議文本尚未公布，而且，由於來自印度的反對，最終文本比原先的協議大大淡化，不過，世貿總幹事恩戈齊-奧孔喬-伊韋拉強調這是世貿組織首次通過一個保障可持續發展的協議， 該組織總幹事恩戈齊-奧孔喬-伊韋拉Ngozi Okonjo-Iweala.強調，這是世貿組織首次締結 "以環境可持續性為核心的協議"，該協議禁止助長非法、未報告和無管制的捕撈活動的補貼，以及對過度開發的魚類的捕撈援助。 她說："通過結束對公海捕魚的補貼"，它還在減少導致過度捕撈和產能過剩的補貼方面邁出了 "第一個但重要的步驟"。取消漁業補貼問題是本次部長級會議的關鍵問題之一。相關的談判在20多年前就已經啟動，他是聯合國可持續發展目標的一部分。其目的是要禁止對非法捕撈，過度捕撈等活動的政府補貼。會議達成一致將設立一個一千萬美元的援助基金，援助發展中國家漁業向可持續捕撈過渡。

糧食供應

再就是關於保障糧食供應方面，俄羅斯與烏克蘭戰爭使世界糧食供應面臨危機，世貿組織要求其成員國遵守世貿規則，不實施違反世貿組織規則的出口禁令或限制，尤其是針對世界糧農署的人道採購計畫。

世貿組織改革

包括美國和歐盟以及非洲國家在內的許多成員國都呼籲進行世貿組織進行制度性的改革。正如預期的那樣，部長們沒有制定詳細的方案，而是制定了改革文本草案。該文本呼籲 "改進 "該組織的 "所有功能"，其規則自1995年創建以來幾乎沒有變化，並呼籲爭端解決系統-世貿組織法庭--"在2024年前 "再次全面運作。世貿上訴機構，其法官的任命一直受到華盛頓的阻撓，由於缺乏法官，自2019年12月以來一直沒有運作。

電子交易

自1998年以來，世貿組織成員已同意不對電子產品徵收關稅。這一決定在每次部長級會議上都會延長，但這次由印度和南非領導的一組國家對暫停令提出質疑，聲稱這將對其關稅產生負面影響。這些國家最終決定在通常應於2023年12月31日舉行的下一屆部長級會議之前維持暫停。如果會議被推遲到2024年3月31日以後，除非各國決定延長暫停期，否則暫停期將在該日到期。