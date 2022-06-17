聯合國: 烏克蘭頓巴斯人道狀況"極其堪憂"

烏東人道危機

聯合國人道機構今天6月17日在一份聲明中說："整個烏克蘭的人道局勢，特別是東頓巴斯的人道局勢極其令人擔憂，並在繼續迅速惡化。

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聯合國人道事務機構說，在幾乎完全由俄軍控制的盧甘斯克地區的最後一塊烏克蘭抵抗區--北頓涅茨克及周邊地區，情況 "特別令人擔憂"。

當地獲得飲用水、食物......和電力的機會減少了，特別是由於"戰鬥繼續加劇"，"對平民造成了嚴重損失"。

聯合國人道機構說，北頓涅茨克（Severodonetsk）及其鄰近的利西昌斯克（ Lyssytchansk），幾天來一直受到炮擊。"交戰雙方尚未達成協議，當地平民不能轉移，人道物資也無法進入"。

幾個星期以來，戰鬥一直集中在北頓涅茨克和利西昌斯克，這是控制頓巴斯的兩個關鍵城市，這兩個城市一直在遭受轟炸。

盧甘斯克州的州長謝爾蓋-蓋達伊周五表示，位於北頓涅茨克的大型Azot化工廠約有500名平民與烏克蘭士兵一起避難，由於"持續的炮擊和戰鬥"，在沒有"完全停火"的情況下，不可能撤離該廠。

烏克蘭總統新聞處今天周五表示，在里西昌斯克，對該市居民避難的"文化之家"的導彈襲擊造成3人死亡，7人受傷。同一消息來源說，另一名平民在街上被炸死。

據該地區州長的報告，俄羅斯周五上午在烏克蘭南部的Mykolayev進行的襲擊也造成至少兩人死亡，20人受傷。

另據法新社引述俄軍說，自衝突開始以來，來自64個國家的不到7000名"外國僱傭兵"來到了烏克蘭，其中近2000人被殺死。

此外，烏克蘭海軍周五表示，它摧毀了一艘俄羅斯拖船 "Vasiliy Bekh"號，該船在黑海運送武器和彈藥。