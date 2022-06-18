俄軍繼續攻打北頓涅茨克 利西昌斯克準備巷戰

北頓涅茨克/利西昌斯克

俄軍與烏克蘭軍隊在頓巴斯激戰，莫斯科試圖在這個烏東巨大採礦盆地搶奪更多地盤。戰鬥集中在北頓涅茨克（Sievierodonetsk）和阿佐特化工廠周圍。而一河之隔的城市利西昌斯克（Lyssytchansk）正在受到猛烈炮擊，該市準備進行巷戰。

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據法新社6月17日早晨發自利西昌斯克的報道說，灰燼仍然覆蓋這座頓巴斯城市的一個廣場。周五，煙霧從文化宮升起，俄羅斯對文化宮的導彈襲擊，造成在那裡避難的四人死亡。

據英國國防部今天周六更新的消息：“在過去48小時內，俄羅斯可能重新努力向伊久姆（Izioum）南部推進，目的是進一步推進從北部奪取北頓涅茨克”。

有關莫斯科宣布建立人道走廊，英國防部解釋說，"自6月14日以來，俄官員和分離分子聲稱他們正試圖建立人道走廊，以使平民能夠撤離北頓涅茨克"。然而，"俄羅斯在過去，無論是在烏克蘭戰役開始時還是在敘利亞，都曾利用單方面宣布的'人道'走廊來改變戰鬥空間，迫使人口轉移。

因此，"被困在北頓涅茨克的烏克蘭平民可能會對使用該走廊保持警惕。英國國防部解釋說："由於橋樑被毀，離開該市的選擇有限，但俄羅斯提議的路線將把他們帶到位於俄羅斯佔領區中心的斯瓦托夫鎮（Svatove）。